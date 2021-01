Fudbalere madridskog Reala na startu nove kalendarske godine očekuje duel sa ekipom Selte (21.00). Obe ekipe se nalaze u sjajnoj formi, Madriđani su vezali sedam mečeva bez poraza, ali su se nakon šest vezanih trijumfa sapleli na kraju 2020. godine protiv Elčea (1:1). Sastav iz Viga takođe na poslednjih sedam mečeva ne zna za poraz, minulu godinu okončao je pobedom protiv Ueske kod kuće. Zinedin Zidan je govorio za medije uoči utakmice, svestan je da je pred njegovom ekipom težak zadatak.

"Ne postoji magična formula kojom možete da pobedite Seltu. Znamo sve o njima, kao i da moramo da odigramo odlično. Igraju dobro i dobili su šest od poslednjih sedam utakmica. Biće to teška utakmica za nas, ali moramo da se postaramo da igramo dobro. Ovo je prava prilika da pokažemo da smo dobra ekipa. U Primeri uvek postoje teške utakmice i svesni smo da moramo naporno da radimo kako bi osvojili tri boda. To smo videli i protiv Elčea. Daćemo sve od sebe da odigramo dobar meč", izjavio je Zidan na početku konferencije.

Pred nastavak sezone u novoj kalendarskoj godini Real gleda u leđa gradskom rivalu Atletiku na tabeli španske Primere. Kolćonerosi imaju dva boda više, ali i dve utakmice manje, pa bi mogli ozbiljno da pobegnu kraljevskom klubu. Zidan priznaje da Atletiko ima prednost, ali smatra da će se još timova boriti za titulu.

"To što ste prvi vam daje prednost, ništa više, tako da moramo da nastavimo da radimo, ali to ne možemo da kontrolišemo. Oni imaju prednost. Ne mislim da će to biti borba jedan na jedan. Ljudi puno pričaju o Atletiku jer je prvi. Dobra stvar kod ove lige je što će trka za titulu, kao i uvek, biti otvorena do samog kraja", naveo je šef struke madridskog Reala.





U medijima se spekuliše da bi Real mogao da pojača David Alaba iz minhenskog Bajerna, austrijskom reprezentativcu ugovor sa Bavarcima ističe na kraju sezone, ali popularni Zizu nije hteo da se upusti u priču oko transfera.

"Svi igrači su nam tu i razmišljam samo o sutrašnjoj utakmici. Već imamo prilično veliku ekipu i dovoljno stvari o kojima razmišljamo. Naš fokus je na sutrašnjoj utakmici", kratak je bio francuski stručnjak.

Puno se u španskim medijima piše i o sudbini Luke Jovića. Srpski reprezentativac je upisao tek 150 minuta u Primeri i oko sat vremena u Ligi šampiona ove sezone, pa se povela priča da bi tokom zime mogao da promeni sredinu. Pisalo se o interesovanju Milana, ali i Vulverhemptona, a sada je u igri i povratak bivšeg napadača Crvene zvezde u redove Ajntrahta iz Frankfurta, od kojeg ga je Real i otkupio leta 2019. godine za 60.000.000 evra. Nedavno su se ipak pojavile priče u španskoj štampi da je Zidan spustio rampu na odlaske tokom januarskog prelaznog roka. Trener Reala je izjavio da računa na Jovića, ali i da sve može začas da se promeni.

"On je igrač Real Madrida i ja ću nastaviti da računa na njega. U jednom minutu ipak sve može da se promeni, ali biće nam potrebni svi igrači", izjavio je Zinedin Zidan.

Real Madrid u subotu (21.00) dočekuje Seltu, sedam dana kasnije putuje u Pamplonu, gde će snage odmeriti sa Osasunom (21.00).