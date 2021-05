Duelom protiv Sevilje u okviru 35. kola Primere Real Madrid će nastaviti šampionsku trku u kojoj brani tron, a pred gostovanje Andalužana Zinedin Zidan je izneo ambicije.

"Znamo šta je u igri. Pred nama su ččetiri finala, četiri utakmice je do kraja. Želimo da zaboravimo na Ligu šampiona i razmislimo o sutrašnjoj utakmici. Uveravam vas da ćemo se takmičiti", kazao je francuski strateg.

Kraljevski klub će nedeljni duel dočekati bez kapitena Serhija Ramosa koji je ponovo odsutan zbog zdravstvenih problema.

"Serhio je pretrpeo povredu i najvažnije je da ozdravi. Nadam se da će se ostale stvari popraviti. Želim mu da se ​​što pre oporavi. On je igrač Real Madrida i takmičiće se za Madrid. Pre neki dan je igrao jer je bio spreman 100 odsto. Posle utakmice je patio i ne želimo da rizikujemo, kao i uvek".

Osim defanzivca Reala, tema je bio i Eden Azar koji u belom dresu pruža daleko ispod očekivanja madridske javnosti koju je dodatno razbesnela činjenica da je Belgijanac izgledao raspoloženo nakon poraza od Čelsija.

"Azar zna šta mora da radi na terenu i to će učiniti. Razgovarali smo posle utakmice, izvinio se zbog reakcije, meni klubu, igračima".

Šampionska trka za Madriđane je prilika da izvade fleke i poprave utisak u skromnoj sezoni u kojoj su eliminisani iz trke za trofeje u Ligi šampiona i Kupu kralja, a dosadšnji učinak razlog je zbog kojeg je značajan deo pristalica Reala nezadovoljan. Uprkos kritikama, Zidan nije želeo da polemiše o svojoj budućnosti.

"Ja sam trener Madrida i to je to. Trenutno sam to ja. To je ono što radim, koristim svaki trenutak i svaki dan. Videćemo šta će biti u budućnosti. Ne želim da pravim probleme klubu. Fokusiraću se na poslednje četiri utakmice, a ostale ćemo videti kasnije".

Francuz je potom dodao:

"Svako radi svoj posao. Ne razmišljam o tome da li ću biti kritikovan. Pokušavam da radim svoj posao, sa svojom strašću i svojim igračima. Radi se o tome. Ja sam odgovoran. Na meni je odgovornost i kada pobedim i kada izgubim. Igrači žele da pobede i ovo je ono što pokušavamo. Ponekad ne možete, ali to je deo fudbala. Važno je dati sve od sebe", rekao je Zidan.