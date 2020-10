Od dolaska u Real Madrid u transferu teškom 60.000.000 evra pred srpskog napadača Luku Jovića su stavljena velika očekivanja. Jović se nije najbolje snašao u debitantskoj sezoni, postigao je samo dva gola, uglavnom je ulazio sa klupe, imao je neke gafove van terena i opšta je ocena da nije zadovoljio. A Real Madrid je klub sa najvećim pritiskom na svetu za koji španska javnost i elitni madridizam nemaju milosti. Nije bitno kako se ko zove, koje je nacionalnosti, koliko košta… Svi su podložni kritikama ako nisu zadovoljili.

Dugo se spekulisalo da bi srpski napadač mogao da napusti klub posle samo jedne sezone, govorilo se o pozajmicama u Milan, Mančester Junajted, Romu, ali je na kraju ostao. Vatru je dodatno potpalio španski napadač Borha Majoral koji je ovog leta iz Real otišao u Romu pošto se Zidan odlučio da zadrži Jovića kao prvu alternativu Benzemi iako je i Majoral konkurisao za taj status. Španac je na predstavljanju u Rimu otkrio da mu je Zidan u privatnom razgovoru rekao da želi da ga zadrži i da se reši Jovića ali da se kasnije sve okrenulo. Majoral se potom javno izvinjavao zbog iznošenja u javnost privatnih razgovora sa trenerom, ali su španski mediji dobili municiju da rešetaju Zidana pitanjima o statusu srpskog fudbalera.

Na današnjoj konferenciji za medije uoči meča sa Kadizom, Jović je bio glavna tema španskih medija. Upitan da li je razočaran Borhinim rečim, Zidan je odgovorio.

“Ne. Razgovaram sa svim mojim igračima i to su privatni razgovori. Neću vam otkriti o čemu pričam sa mojim igračima jer to su stvari koje ostaju 'unutra'. Najvažnija stvar za mene je da budem iskren sa igračima. To je to. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Jedino smo bitni mi koji smo ovde i to je to. Grupa je ta koje će da se bori i ona me jedino interesuje. I zato neću da vam otkrivam šta govorim u toj grupi jer su to privatne stvari”.

Španski mediji nisu odustajali, pa je pitanje glasilo: Kako ćete da motivišete Jovića kada ste želeli da ga se rešite?

“To vi kažete, a ne ja. To nije istina. Jović je igrač Real Madrida. Jovića sam ja tražio. Danas svako može da misli i priča šta hoće. Neću da se upuštam u to. Pričanje gluposti može da bude komplikovano”, pomalo u ljutnji je odgovorio legendarni Zizu.

