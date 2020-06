Zidan računa na Azara i Asensija za Eibar: Svaki put me boli glava kada sastavljam tim

Primera se vratila ubedljivom igrom i trijumfom Sevilje u gradskom derbiju sa Seviljom, nastavila se pobedom Granade nad Hetafeom i remijem u lokalnom okršaju Valensije i Levantea. Barselonu čekamo u subotu uveče, dok će dan kasnije na teren i Real Madrid.

Kraljevski klub će sve preostale utakmice španskog prvenstva odigrati na stadionu Alfredo di Stefano pošto je već počela ambiciozna rekonstrukcija kompleksa Santjago Bernabeu.

“Di Stefano je naš stadion takođe. Navikli smo da igramo na Bernabeuu, ali moramo da se adaptiramo trenutno situaciji. Srećni smo što ćemo igrati na Di Stefanu. Udaljenost je ista, već smo trenirali tamo i spremni smo da igramo na ovom terenu. Jedino mi smeta što neće biti publike“, kaže Zinedin Zidan.

Gotovo tri meseca prošlo je od poslednjih takmičarskih mečeva, ali to ne brine Zidana. On je zadovoljan radom svojih igrača.

“Znamo da živimo u teškom momentu i da je situacija još gora po ljude. Srećni smo što možemo ponovo da igramo. Igrači su zadovoljni i zahvalni što ponovo mogu da treniraju i igraju. Radili smo dosta na fizikalijama, nemam ni trunku sumnje da smo spremni za nastavak sezone“, objašnjava Zidan i nastavlja:

“Ovo je Real i imamo najbolje igrače. Da će me boleti glava oko izbora sastava – hoće, kao i uvek. Ali, to je moj posao kao trenera, imam izbor od 25 igrača. Trojica ili četvorica su povređeni. Svi dostupni igrači biće u konkurenciji i to mi se sviđa. Treniraju jako dobro i videću ko će sve biti u protokolu od 23 igrača“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Među njima će biti Eden Azar i Marko Asensio...

“Dobra vest je da su i oni imali vremena da treniraju i pripreme se za nastavak kao i svi ostali. Asenio trenira normalno, kao i Eden. Biće dostupni i to je dobra vest za sve nas“.

Od ranije je poznato da će klubovi imati mogućnost da izvrše po pet izmena na utakmici, što Zidanu daje mogućnost da ne preoptereti nosioce igre.

“Niti nam smeta, niti ostvarujemo neki poseban benefit. Živimo u čudnom momentu i trudimo se da se adaptiramo na situaciju. Igrači su na prvom mestu. Oni su ti koji će biti na terenu“.

Španske novinare zanimalo je da li Realu odgovara ili smeta to što igra u terminu posle Barselone, koja u subotu od 22 časa gostuje Majorki? Real će Eibar dočekati dan kasnije u 19.30.

“Ne. Takav je kalendar. Tako će biti do kraja. Nema neke razlike. Srećni smo što možemo opet da igramo i to je najvažnije. Od ranije smo stekli naviku da igramo na svaka tri dana, bez izgovora. Pripremićemo se za ono što nas čeka. Imamo mesec i po dana da odradimo u punom ritmu“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com