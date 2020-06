Zidanova dilema, Dmitrovićeva muka: Dvojica ili trojica napred?

Barselona je ubedljivim trijumfom na Majorki prva zapucala, sada je Realov red da pokaže svoju vatrenu moć. Meč sa Eibarom (TV Sportklub, 19.30) na zamenskom stadionu Alfredo di Stefano – Santjago Bernabeu pod rekonstrukcijom – dolazi kao ozbiljan ispit Realovih šampionskih ambicija, a svi relevantni mediji bliski Kraljevskom klubu tvrde da Zinedin Zidan ima jednu dilemu – da li da na teren izvede dvojicu ili trojicu napadača?

Priznao je to Zidan i na konferenciji za novinare dan uoči meča, da ga boli glava svaki put kada sastavlja tim, a sada će imati posebno težak zadatak je ima širok spektar mogućnosti u ofanzivnoj liniji, ne samo napadu kao odvojenoj celini. Od Karima Benzeme, preko Edena Azara, Vinisijusa, Gereta Bejla do Marka Asensija. Zidan svakako ne može da računa na Luku Jovića, Marijana Dijaza i Lukasa Vaskeza koji se povredio u poslednjem trenutku, ali je opcija i dalje na pretek.

Zato je sada jedina Zidanova dilema da li da na Eibar pošalje “trozubac“ ili nešto skladniju postavku sa četvoricom u veznom redu i dvojicom isturenih. Svi mogu da budu zamenjeni i izrotirani, samo je Karim Benzema siguran. Jednostavno je tako, Real nema adekvatnu zamenu za Francuza, pogotovo jer su Jović i Marijano van stroja. Zanimljiv je podatak da je Benzema u vreme ere Kristijana Ronalda u Madridu postizao maksimum 19 odsto ukupnog broja Realovih golova, a otkako je Portugalac otišao postotak je otišao na čak 30 odsto! Zato je Benzema i dalje najvažniji igrač Reala.

Eden Azar se posle 113 dana oporavka od povrede skočnog zgloba konačno pripremio za povratak na teren i Zidan će mu u nekom trenutku sigurno pružiti šansu. Verovatno ne od prvog minuta, kako se ne bi rizikovala obnova povrede, ali Azaru su i te kako potrebni minuti kako bi nastavio proces uklapanja u tim gde je dosad postigao jedan i namestio još pet golova na petnaest utakmica, što je svakako ozbiljan pad u odnosu na 21 pogodak i 17 završnih dodavanja koliko je imao u poslednjoj godini na Stamford Bridžu.

Marko Asensio i Karim Benzema (©AFP)

Marko Asensio je često bio Zidanov džoker za velike utakmice. Preživeo je tešku povredu kolena tokom priprema za sezonu u SAD, jer je bilo predviđeno da će se oporavljati sedam do osam meseci, a trajalo je znatno više. Ako se Zidan bude odlučio za soluciju sa Azarom i Benzemom napred, Asensio bi mogao da bude taj prvi čovek iza njih.

Šta sa Geretom Bejlom? To je verovatno najveća misterija ne samo Zidana i stručnog štaba, već i svih navijača Reala. Velšanin je ranijih godina bio jedan od ključnih igrača Kraljevskog kluba, ali je u međuvremenu otkrio svoju ljubav prema golfu i postao profesionalni fudbaler koji zarađuje 14.500.000 evra neto, ali više vremena provodi na terenu sa štapom u ruci, nego sa kopačkama na nogama. Prošlog leta je bio jednom nogom na izlaznim vratima Reala, Zidan mu je javno poručio da je vreme da ide, ali je on ostao. Sada je u konkurenciji za tim, potrebniji u nastavku sezone više nego ikada ranije tokom iste. Navodno je Zidan s njim tokom ove pauze obavio nekoliko razgovora i poručio mu da je u konkurenciji kao i svi drugi i da samo od njega i zalaganja na treninzima zavisi da li će igrati ili ne. Ako bi Bejl zaigrao od starta, jasno je da bi to bila opcija s trojicom napred.

Na kraju ostaje Vinisijus Žunior. Verovatno najbolja Realova priča poslednjih meseci, pošto je Brazilac uhvatio dobar zalet i počeo da se razvija u projektovanom smeru. Prema izveštajima španskih medija, trenutno je najsvežiji i najspremniji za nastavak sezone. Problem je samo što je Vinisijus najbolje partije pružao na levom boku, koji će izvesno u nekom momentu biti rezervisan za Azara kao viđenog nosioca sledećeg Realovog projekta, pa je pitanje gde bi tu i kako mogao Vinisijus da se uklopi. Jako će biti komplikovano da se obojica nađu na terenu u isto vreme.

LA LIGA – 28. KOLO

Četvrtak

Sevilja – Betis 2:0 (0:0)

/Okampos 56p, Fernando 63/

Petak

Granada – Hetafe 2:1 (0:1)

/Fernandez 70, 79 – Timo 20/

Valensija – Levante 1:1 (0:0)

/Rodrigo 89 – Melero 90+8/

Subota

Espanjol - Alaves 2:0 (1:0)

/Bernardo 45+3 - Lei 47/

Selta - Viljareal 0:1 (0:0)

/Trigeros 90+1/

Leganes - Valjadolid 1:2 (0:1)

/Oskar 84pen - Unal 2, Alkaraz 54/

Majorka - Barselona 0:4 (0:2)

/Vidal 2, Bratvajt 37, Alba 80, Mesi 90+3/

Nedelja

14.00: (3,45) Atletiko Bilbao (2,90) Atletiko Madrid (2,40)

19.30: (1,25) Real Madrid (6,50) Eibar (10,00)

22.00: (1,70) Sosijedad (3,70) Osasuna (5,20)