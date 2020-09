Zavesu trećeg kola šampionata Francuske podižu Bordo i Lion (21.00). Domaćin će nastojati da održi formu koja ga je krasila pre reprezentativne pauze, a istom se nada i gost. Četa Rudija Garsije započela je kampanju Lige 1 na savršen način, pobedom 4:1 u Dižonu, dok su Žirondinci imali devet dana da se oporave od remija bez golova sa Nantom, a na premijeri su preslišali Anže sa 2:0.

Iako se teško može očekivati da izabranici Žana Luja Gasea zadrže trenutno drugo mesto do kraja sezone, Bordo može da bude ohrabren trenutnim plasmanom. Tek da pomenemo, prošle godine je završio kao 12. Međutim, poslednje četiri utakmice Bordo je na domaćem terenu završio nerešeno, a Gaseova ekipa se suočava sa rivalom koji želi da se dokaže posle razočaravajuće kampanje u šampionatu protekle sezone. U zavisnosti od rezultata na drugim mestima, Žirondinci bi mogli da zauzmu prvo mesto do kraja ovog vikenda.

Što se Liona tiče, on se brzo oporavio posle ispadanja u polufinalu Lige šampiona od kasnijeg osvajača Bajerna, o čemu svedoči pomenut ubedljiv trijumf nad Dižonom od 4:1. Memfis Depaj - koji se povezuje sa prelaskom u Barselonu - postigao je het-trik za Lion, i njegov potencijalni odlazak stvorio bi veliki problem Garsiji. Uprkos tome što je Lion u prethodnoj sezoni Lige šampiona stigao do predvorja finala, u novoj sezoni neće imati kontinentalnih obaveza. Ali, baš to će Garsiji dati dovoljno vremena da se usredsredi na domaće podvige Liona.

Ako Dečaci nastave istim tokom kao što su to učinili tokom premlaćivanja Dižona, Garsija će nesumnjivo biti siguran da će obezbediti mesto među najbolja tri. Naravno, ukoliko Lion uspe da zadrži nekog od najvećih zvezda, poput Depaja, Auara i Dembelea.

Lion je prošle sezone odneo ceo plen iz Bordoa pobedom od 2:1, a Bordo je samo jednom trijumfovao protiv Olimpika u poslednjih sedam susreta.

Problem za Gasea je povreda Pabla Kastra, ali trener Žirondinaca je potvrdio da je brazilski defanzivac počeo da trenira i da se bliži povratku u akciju. Dvadesetogodišnji veznjak Jasin Adli mogao bi da se vrati u kombinaciju za susret sa Lionom. Golman Benoa Kostil je neizvestan jer je bio sa reprezentacijom Francuske, a kako se Kilijan Mbape zarazio virusom korona, biće pod posebnom lupom lekara.

Lion je nedavno rekao zbogom defanzivcu Marsalu, koji se pridružio Vulverhemptonu, što znači da bi Joahim Andersen mogao da popuni prazninu u defanzivnom delu tima. Osim toga, očekuje se da će Olimpik ostati u istoj postavi koja je savladala Dižon s lakoćom.

FRANCUSKA 1 - 3. KOLO

Petak

21.00: (4,20) Bordo (3,45) Lion (1,90)

Subota

17.00: (2,40) Monpelje (3,20) Nica (3,10)

21.00: (2,15) Sent Etjen (3,20) Strazbur (3,60)

Nedelja

13.00: (1,60) Lil (3,60) Mec (6,75)

15.00: (2,50) Anže (2,80) Rems (3,35)

15.00: (2,45) Dižon (3,20) Brest (3,00)

15.00: (2,25) Lorijan (3,15) Lans (3,45)

15.00: (3,25) Nim (3,20) Ren (2,30)

17.00: (1,85) Monako (3,50) Nant (4,40)

21.00: (1,65) PSŽ (4,00) Marselj (5,10)

*** kvote su podložne promenama