Živković bi mogao da ode iz PAOK-a posle sedam godina

Pojedini grčki, istina manje poznati portali (pa informaciju treba uzeti sa rezervom) tvrde da rasplet situacije čekaju dva atinska kluba, Panatinaikos i AEK. Veruju da bi mogli da privole Nišliju, koji će sledećeg leta proslaviti 31. rođendan.

Živković je u Solun stigao u septembru 2020. godine iz Benfike, bez obeštećenja. Potom, 2023. godine je produžio ugovor i tada dogovorio saradnju na još četiri sezone.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

Sada, posle 288 nastupa, 69 datih golova i osvojenih po jedne titule i Kupa Grčke Živković ima visoke finansijske zahteve. Plan mu je da do kraja karijere izdejstvuje barem još jedan jak ugovor, ali u PAOK-u još nisu sigurni da li su spremni da mu ispune te zahteve.

Svakako, Živkovićev najjači adut su igre na terenu. Od početka sezone je konstantno odličan, pa je tako u Superligi Grčke direktno kroz golove i asistencije potpisao 40 odsto pogodaka crno-belih. Problem je samo što se posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencije od Brana, odnosno prvenstvenih poraza od Panatinaikosa i Kalamate (oba sa po 1:3) pojavila struja u Solunu koja se zalaže za kompletno renoviranje, odnosno podmlađivanje tima. I zato Živković još nije dobio nijednu konkretnu ponudu za novi ugovor.