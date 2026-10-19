Živković bi mogao da ode iz PAOK-a posle sedam godina
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 15:22
Srpski reprezentativac još nije produžio ugovor sa solunskim klubom, a od januara će moći da pregovara sa drugim udvaračima
Nije Andrija Živković samo kapiten PAOK-a, on je ove sezone i najbitniji fudbaler grčkog prvoligaša. Na 12 mečeva u svim takmičenjima je postigao tri pogotka i zabeležio pet asistencija, od čega dve u nedelju protiv Iraliklisa (2:1). Zato, navijači solunskog kluba s pravom brinu da na kraju sezone ne ostanu bez srpskog reprezentativca.
Jer, ako se stvari ne promene Živković bi sledećeg leta mogao da napusti PAOK kao slobodan igrač. Zapravo, već u januaru može da pregovara sa zainteresovanim klubovima.
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Pojedini grčki, istina manje poznati portali (pa informaciju treba uzeti sa rezervom) tvrde da rasplet situacije čekaju dva atinska kluba, Panatinaikos i AEK. Veruju da bi mogli da privole Nišliju, koji će sledećeg leta proslaviti 31. rođendan.
Živković je u Solun stigao u septembru 2020. godine iz Benfike, bez obeštećenja. Potom, 2023. godine je produžio ugovor i tada dogovorio saradnju na još četiri sezone.
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Sada, posle 288 nastupa, 69 datih golova i osvojenih po jedne titule i Kupa Grčke Živković ima visoke finansijske zahteve. Plan mu je da do kraja karijere izdejstvuje barem još jedan jak ugovor, ali u PAOK-u još nisu sigurni da li su spremni da mu ispune te zahteve.
Svakako, Živkovićev najjači adut su igre na terenu. Od početka sezone je konstantno odličan, pa je tako u Superligi Grčke direktno kroz golove i asistencije potpisao 40 odsto pogodaka crno-belih. Problem je samo što se posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencije od Brana, odnosno prvenstvenih poraza od Panatinaikosa i Kalamate (oba sa po 1:3) pojavila struja u Solunu koja se zalaže za kompletno renoviranje, odnosno podmlađivanje tima. I zato Živković još nije dobio nijednu konkretnu ponudu za novi ugovor.