Živnula Mestalja, ali mreže nisu: Valensija i dalje ne uspeva da izroni iz zone ispadanja

Valensija nikako da pronađe izlaz iz krize u kojoj se nalazi od početka sezone. Ni dolazak Havijera Agirea nije doneo toliko željenu pobedu, pošto je ekipa sa Mestalje u devetom kolu Primere remizirala protiv Atletik Bilbaa (0:0). Tako je meksički stručnjak na svom prvom nastupu pred domaćom publikom ostao bez trijumfa, a Valensija nastavila da čeka izlazak iz zone ispadanja.

Sa druge strane, Baskijci su na Mestalju stigli nakon gotovo mesec dana bez kompletne prvenstvene utakmice. Najpre im je zbog nevremena odložen susret sa Levanteom, da bi potom duel protiv Rajo Valjekana bio prekinut zbog protesta domaćih navijača. Nedostatak takmičarskog ritma mogao se osetiti i protiv Valensije.