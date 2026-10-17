Živnula Mestalja, ali mreže nisu: Valensija i dalje ne uspeva da izroni iz zone ispadanja
Vreme čitanja: 7min | sub. 17.10.26. | 23:08
Ni bolja igra u drugom poluvremenu nije donela domaćinu pobedu protiv Atletik Bilbaa - 0:0
Valensija nikako da pronađe izlaz iz krize u kojoj se nalazi od početka sezone. Ni dolazak Havijera Agirea nije doneo toliko željenu pobedu, pošto je ekipa sa Mestalje u devetom kolu Primere remizirala protiv Atletik Bilbaa (0:0). Tako je meksički stručnjak na svom prvom nastupu pred domaćom publikom ostao bez trijumfa, a Valensija nastavila da čeka izlazak iz zone ispadanja.
Sa druge strane, Baskijci su na Mestalju stigli nakon gotovo mesec dana bez kompletne prvenstvene utakmice. Najpre im je zbog nevremena odložen susret sa Levanteom, da bi potom duel protiv Rajo Valjekana bio prekinut zbog protesta domaćih navijača. Nedostatak takmičarskog ritma mogao se osetiti i protiv Valensije.
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Prvo poluvreme nije donelo mnogo uzbuđenja, a još manje ozbiljnih prilika pred golovima. Takav razvoj događaja nije bio veliko iznenađenje, s obzirom na to da je Valensija u prethodnih osam kola postigla svega šest golova, dok ni Bilbao nije mogao da se pohvali naročito efikasnim napadom. Gosti su imali više loptu u svojim nogama, ali bez konkretnog učinka.
Ipak, ritam utakmice osetno se promenio u drugom poluvremenu, a najveće zasluge za to imao je David Otorbi. Mladi fudbaler Valensije ušao je u igru u 55. minutu i gotovo odmah uneo živost u napad domaćina. Njegova prodornost počela je da pravi probleme odbrani Atletika, koja do tada nije imala previše razloga za brigu.
Rastrčala se Valensija i počela znatno češće da prilazi protivničkom šesnaestercu, a nekoliko dobrih prilika imao je Havi Gera, koji ipak nije uspeo da pronađe put do mreže. Domaćini su delovali sve opasnije, ali im je u ključnim trenucima nedostajao završni potez. Sa druge strane, Bilbao je sve teže pronalazio prostor za svoje napade.
Kako se utakmica bližila kraju, Valensija je sve više pokušavala da dođe do gola vrednog preko potrebna tri boda, ali nije uspevala da pronađe rešenje za odbranu Baskijaca. Tako su mreže na Mestelji ostale netaknute, a obe ekipe morale su da se zadovolje bodom.
Valensija je ovim remijem stigla do svega šest bodova i ostala na pretposlednjem, 19. mestu Primere, dok Bilbao sada ima devet. Agireovu ekipu u narednom kolu očekuje novi izazov na Mestelji, gde će 24. oktobra ugostiti Viljareal. Baskijci će već 21. oktobra nadoknaditi odloženi susret sa Levanteom, a četiri dana kasnije dočekuju Hetafe.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elče 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX
16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX
18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama