Nastavio je i u ovoj takmičarskoj godini Miloš Niković da pomera granice u australijskom fudbalu. Srpskom asu iz redova Sidneja je drugi put u karijeri pripala medalja Džonija Vorena, priznanje za najboljeg igrača u australijskom fudbalu.

Prvi put to znamenje bivši vezista Crvene zvezde dobio je 2017. godine, a ovog puta kuriozitet predstavlja činjenica da su nagradu za igrača sezone podelili Miloš Ninković i Ulises Davila iz Velingtona.

U razgovoru za srpski radio iz Australije SBS Miloš Ninković je poručio da je bio iznenađen odlukom žirija.

„Nisam razmišljao o nagradi, koncentrisan sam da se oporavim od povrede i ako budem mogao igram veliko finale protiv Melburna. Kao što sigurno mnogi znaju, niko nikada nije osvojio prvenstvo tri puta zaredom. Mi imamo šansu. Ono što sam rekao pre četiri godine, važi i sada. Pre početka sezone cilj mi je bio da osvojimo titulu. Završili smo kao drugi, ali imamo šansu da pobedimo u velikom finalu. Nikada mi nisu bili ciljevi inidividualna priznanja, već da budem zdrav i osvajamo titule. Svi znamo kako smo teško i naporno radili tokom sezone“, rekao je Miloš Ninković.

Veliko finale australijskog prvenstva na programu je u nedelju. Ekipa Sidneja je zbog novih epidemioloških mera u Australiji morala ranije da krene za Melburn.

„Morali smo što pre da stignemo, jer su mere pooštrene. Odmah smo testirani, još smo u hotelu i čekamo rezultate. Niko ne zna kada će oni stići. Za pojedine igrače i jesu, nadamo se da će uskoro i za ostale kako bismo mogli da idemo na trening“.

Problem za Ninkovića je što živi u crvenoj zoni u Sidneju, gde ima mnogo zaraženih virusom korona.

„Nas osmorica iz tima živimo u toj opštini, koja je proglašena za crvenu zonu. Morali smo već u ponedeljak da izađemo iz svojih domova i krenemo ka hotelu. Kada smo sleteli u Melburn imali smo milion provera. Dugo smo se zadržali na aerodromu. Nadam se da ćemo što pre dobiti rezultate“.

Veliko je pitanje hoće li Miloš Ninković igrati u velikom finalu i pomoći Sidneju da dođe do istorijskog rezultata.

„Ne mogu još ništa da kažem. Do sada sam samo trčao sa strane, ali list se uvek oseti pri sprintu. Plan je da se u subotu priključim ekipi i odradim trening, kako bi u nedelju odigrao utakmicu. Da li ću početi to ću videti u dogovoru sa trenerom. U finalu treba da imaš 100 posto spremne igrače. Raspoloženje u ekipi je sjajno. Nedostajaće nam trojica reprezentativaca Australije, ali je Melburn u identičnoj situaciji. Drago mi je što se igra u Melburnu. Naši rivali su to zaslužili, bili su tokom većeg dela šampionata prvi“.

