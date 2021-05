Naslovna strana madridskog Asa za glavobolju Florentina Pereza. Bez obzira na to što on u Realu ima skoro pa apsolutnu vlast. Nije prijatno kad sa naslovnice jednog od dva madridska sportska lista omiljeni trener sipa kritike na račun uprave. Zinedin Zidan je uveren: uprava ga je oterala sa stadiona “Santjago Bernabeu“. Iako je na kraju on sam podneo ostavku.

Nije imao izbor, uverava... Nije ovo ista ona situacija kao kada je prvi put odlazio.

“Otišao sam, ali nisam skočio sa broda niti sam se umorio treninga. U maju 2018. sam otišao posle dve i po godine trijumfa i tolikih titula. Osetio sam da je ekipi bio potreban drugačiji govor da bi ostali na vrhu. Danas su stvari drugačije. Odlazim zato što osećam da mi klub više ne veruje. To poverenje mi je potrebno, a klub me nije podržao da izgradim projekat na srednje ili duže staze“, počeo je popularni Zizu u oproštajnom pismu na stranicama Asa.

U tonu obraćanja tradicionalno mirnog Zidana oseća se frustracija reakcijom dojučerašnjih poslodavaca.

“Znam fudbal i znam šta treba timu kakav je Real Madrid. I znam da kada ne osvajaš moraš da ideš. Ali jedna vrlo važna stvar je ovde zaboravljena, sve što sam ja postigao je zaboravljeno“.

Zaboravljena su, dodaje Zidan, i osećanja. Biznis je pojeo suštinu fudbala.

“Gradili smo odnos na dnevnoj bazi. Sa igračima i 150 ljudi koji rade oko tima. Rođen sam da budem pobednik i došao sam ovde da osvajam titule. Ali ljudska smo bića, imamo emocije i živote i osećam da se o tome nije vodilo računa i da sam nekako ja uvek bio krivac. Samo sam tražio da se poštuje sve ono što smo zajedno napravili. Voleo bih da je moj odnos sa klubom i predsednikom bio drugačiji u poslednjih nekoliko meseci“.

Svestan je doduše i Zidan: u fudbalu juče ne postoji.

“Karijera trenera danas u bilo kom velikom klubu traje dve sezone, ne mnogo duže. Da bi trajala duže neophodni su dobri ljudski odnosi. Oni su mnogo važniji od novca, mnogo važniji od slave, oni su najvažniji. O tome mora da se vodi računa. I zato sam ja toliko patio dok sam u novinama posle poraza čitao da mi je posao ugrožen... Vređalo me je to, jer su takve poruke namerno curele ka medijima, kreirale negativnu atmosferu, podizale sumnje i nerazumevanje“.

O igračima koji su sa njim bili “do smrti” samo najbolje. O navijačima takođe. Florentinu Perezu zahvalnica što ga je doveo. Još 2001. kao igrača. Za ovo poslednje… Zizu je ljut. A posle tri pehara Lige šampiona i dve Primere ima i pravo da bude, ma šta ko mislio o njegovim trenerskim kvalitetima.