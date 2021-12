Zlatanov glas: Najbolji u istoriji su Ronaldo i Muhamed Ali

Može se Zlatanu Ibrahimoviću prigovoriti da nekada deluje arogantno, da ume da bude naporan hvaljenjem samog sebe, ali doslednost mu se ne može osporiti.

Mnogo puta tokom karijere je rekao da je njega brazilski Ronaldo najbolji fudbaler sveta svih vremena i toga se drži do dana današnjeg.

Pitali su Zlatana italijanski novinari da li je Maradona najveći svih vremena, a on je ostao pri stavu koji drži godinama.

„Za mene je najveći Ronaldo, „Fenomen“. Više od Maradone? Nisam mogao da Maradonu gledam uživo. Možda je za neke ranije generacije on najveći. Ali, uživo sam gledao Fenomena i kao klinac sam ga imitirao. Trudio sam se i trudio da skinem njegove poteze“, objasnio je Zlatan.

Napadač Milana je u dilemi Mesi ili Kristijano stao na stranu Argentinca.

„Obojica su veliki igrači. To je vrlo težak izbor. Ako baš moram da se odlučim za jednog, onda je to Mesi, jer sam igrao sa njim. Gledao sam ga iz blizine i znam da sve što može da uradi mu je darivala priroda. Njegovo kretanje, potezi, sve je to prirodno“.

A, kada je u pitanju najveći sportista svih vremena, tu Zlatan izlazi iz sveta fudbala.

„To je Muhamed Ali. Ne samo zbog sportskih uspeha. Nego zbog njegovog karaktera, ličnosti, koliko je bio snažan. On je i govorio i sprovodio to u delo“, objasnio je Zlatan Ibrahimović.