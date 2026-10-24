Zlatni prekidi Miroslava Maričića: Preokret Javora u Milanovcu za četiri minuta

Videli smo samo jedan nešto smisleniji napad Javora. Igrao se 39. minut kada je Bendžamin Akva izbacio Lazara Mićića na na desnom krilu, da bi nakon ubačaja za Milana Mirosavljeva opasnost blokom otklonio Bojan Mijailović. Početkom drugog poluvremena posegnuli su domaći za šutevima sa distance, ali se Vukašinović u 46. i pet minuta kasnije rezervista Patrik Entim, koji je pre isteka pola časa igre zamenio povređenog Jana Kofija, nisu proslavili.

Iako nije mirisalo, ubrzo se desila promena rezultata. Lošu defanzivnu reakciju Marka Bjekovića u 53. minutu dočekao je Vukašinović, nakon čijeg je preciznog šuta loptu malo kačio i Nikola Todosijević. Sve je to skupa bilo dovoljno za kapitulaciju Dimitrija Stevanovića - 1:0.

Umalo da Milanovčani dupliraju prednost u 59. minutu. Akcija Ilije Kovačevića i Entima, koju je dobrim udarcem završio Staša Baštić. Stevanović je nadomak gol linije sprečio najgore po goste. Ništa nije polazilo za nogom Ivanjičanima, čak ni posle izmena. Zaigrali su i sa dvojicom napadača, jalovo kao i pre toga. Totalno su ih "umrtvili" igrači Metalca. Bliži smo bili još jednoj lopti u Stevanovićevoj mreži, malo je nedostajalo da je tamo u 80. minutu smesti Kovačević.

I, kada je delovalo da je trener Srđan Bugarski u potpunosti ostavio bez rešenja kolegu Branka Mirjačića, Javor je izjednačio zahvaljujući igri iz prekida, a nedugo zatim i kompletirao preokret. Iz slobodnjaka sa oko "pola hektara" centrirao je u 83. minutu Maričić, a Todosijević glavom produžio za strelca iz vazduha Erika Okansija. Ništa nije mogao Mateja Premović - 1:1.

Krenula je voda skroz na vodenicu fudbalera u beloj sportskim opremi, koji su dobili slobodan udarac iz omiljene Maričićeve zone. Prebačen je živi zid, a onda je gol bilo skoro nemoguće sprečiti - 1:2.

Neverovatan scenario u derbiju Zapadne Srbije!

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 15. KOLO

METALAC - JAVOR 1:2 (0:0)

/Vukašinović 53 - Okansi 83, Maričić 87/

Stadion Metalca u Gornjem Milanovcu.

Sudija: Nikola Bikić.

METALAC: Premović, Vojnović, Mijailović, Milojević, Topalović, Puzović (70. Kaličanin), Kovačević (89. Đurić), Baštić, Vukašinović (89. Milinković), Kofi (27. Entim), Luković (89. Egeoluoha).

JAVOR: Stevanović, Bjeković (69. Mitrović), Kolaković, Todosijević, Konstantinov, Maričić, Kande (74. Nikolić), Mićić (58. Đokić), Akva (58.Saliman), Radonjić (69. Okansi), Mirosavljev.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 15. KOLO

Petak

Teleoptik – TSC Bačka Topola 1:2 (0:1)

/Radosavljević 54 - Nešković 11, Soprenić 73/

Dubočica - Smederevo 1924 1:0 (1:0)

/Stojanović 18/

Subota

Bor 1919 – Jedinstvo 0:2 (0:1)

/Vranješ 37, Paunović 90+5/

Grafičar – Spartak 0:2 (0:2)

/Enco 32, Petrović 41/

Metalac – Javor 1:2 (0:0)

/Vukašinović 53 – Okansi 84, Maričić 87/

Proleter 023 – Voždovac 2:1 (2:1)

/Ilić 23, 32 – Ajdar 9/

16.00: (2,05) Borac 1926 (3,20) Napredak (3,60)

18.00: (2,10) Loznica (3,20) OFK Vršac (3,40)

***Kvote su podložne promenama