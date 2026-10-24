Zlopaćenje prekinula lepotica Bajera: Dortmund noći kao lider i prebacuje pritisak na Bajern
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 20:33
Niko Kovač pogodio sa uvođenjem Džoba Belingema, takođe i nešto ranije strelcem odlučujućeg pogotka u pobedi nad Ajntrahtom...
Uglavnom ima ulogu startera Džob Belingem, međutim, danas mu je Niko Kovač namenio drugačiju. Za promenu ga je ostavio na klupi i na taj potez se može gledati dvojako: Dortmund se mučio, nije uspevao da zatrese mrežu, ali je Englez bio zlatna izmena, kao i Maksimilijan Bajer, i umnogome je doprineo da se veče ne okonča podbačajem na Vestfalenu.
Još kako je Niko Kovač pogodio sa uvođenjem Džoba Belingema. Samo što mu je pokazao da skine opremu i utrči na teren umesto indisponiranog Feliksa Enmeče, poslao je loptu tamo gde treba – do Maksimilijana Bajera, a njegova lepotica prekinula je zlopaćenje. Smestio je loptu u malu mrežu i Ajntraht iz Frankfurta bacio na kolena – 1:0 (0:0).
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Borusija Dortmund je dosta oscilirala poslednjih sedmica, igrala je više ispodprosečno nego dobro. Ali, uprkos tome, makar nepun dan biće tamo gde svi koji formiraju Žuti zid, a i oni na drugim tribinama, žele da bude – na vrhu Bundeslige. Noći će kao lider, a da li će tu i ostati će zavisiti od Bajerna.
Na minhenski klub pritisak je prebacila, biće mu potrebna pobeda na gostovanju Frajburgu kako bi se uspeo do prvog mesta, odnosno poravnao sa Borusijom Dortmund i opet se zbog bolje gol-razlike ispred nje našao...
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Milioneri su strepeli do pred kraj, pekli su se na tihoj vatri, a razlog su silni promašaji. Imali su prilike i Feliks Enmeča i Fabio Silva, ali daleko bolje propuštali su Danijel Svenson i ponajviše Seru Girasi. Tresla se prečka gola Ajntrahta iz Frankfurta u dva navrata, napadača iz Gvineje delilo je nekoliko centimetara u drugom poluvremenu posle skoka.
Nervoza je rasla sve do momenta kada je Niko Kovač poslao na teren Džoba Belingema. Minut kasnije – mat!
Maksimilijan Bajer odigrao je spoljnom za Engleza, sačekao ga je Džob Belingem da se ubaci i odigrao je na ivicu šesnaesterca. Položaj tela nemačkog ofanzivca, koga je hrvatski strateg takođe uveo u igru u drugom delu utakmice, bio je baš onakav kakav treba da bude. Otvorio je stopalo i pogodio po dijagonali za erupciju na Vestfalenu.
I nije prvi put Maksimilijanu Bajeru da donosi radost Milionerima, pošto je postigao gol vredan tri boda na gostovanju Štutgartu sredinom septembra...
BUNDESLIGA – 7. KOLO
Petak
Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)
/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/
Subota
Augzburg - Union Berlin 1:1 (0:0)
/Masenjo 71 - Haberer 74/
Keln - Šalke 0:0
Majnc - Verder 2:3(1:2)
/Kasi 33, Sung 63 - Filkrug 7pen, 25pen, Rejs 61/
Paderborn - Hamburger 1:0 (0:0)
/Filip 88/
RB Lajpcig - Elverzberg 4:0 (0:0)
/Gomis 48, Romulo 66, 90+4, Baumgartner 84/
Dortmund - Ajntraht Frankfurt 1:0 (0:0)
/Bajer 80/
Nedelja
15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX
17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama