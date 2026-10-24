Zlopaćenje prekinula lepotica Bajera: Dortmund noći kao lider i prebacuje pritisak na Bajern

Borusija Dortmund je dosta oscilirala poslednjih sedmica, igrala je više ispodprosečno nego dobro. Ali, uprkos tome, makar nepun dan biće tamo gde svi koji formiraju Žuti zid, a i oni na drugim tribinama, žele da bude – na vrhu Bundeslige. Noći će kao lider, a da li će tu i ostati će zavisiti od Bajerna.

Na minhenski klub pritisak je prebacila, biće mu potrebna pobeda na gostovanju Frajburgu kako bi se uspeo do prvog mesta, odnosno poravnao sa Borusijom Dortmund i opet se zbog bolje gol-razlike ispred nje našao...

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Milioneri su strepeli do pred kraj, pekli su se na tihoj vatri, a razlog su silni promašaji. Imali su prilike i Feliks Enmeča i Fabio Silva, ali daleko bolje propuštali su Danijel Svenson i ponajviše Seru Girasi. Tresla se prečka gola Ajntrahta iz Frankfurta u dva navrata, napadača iz Gvineje delilo je nekoliko centimetara u drugom poluvremenu posle skoka.

Nervoza je rasla sve do momenta kada je Niko Kovač poslao na teren Džoba Belingema. Minut kasnije – mat!

Maksimilijan Bajer odigrao je spoljnom za Engleza, sačekao ga je Džob Belingem da se ubaci i odigrao je na ivicu šesnaesterca. Položaj tela nemačkog ofanzivca, koga je hrvatski strateg takođe uveo u igru u drugom delu utakmice, bio je baš onakav kakav treba da bude. Otvorio je stopalo i pogodio po dijagonali za erupciju na Vestfalenu.

I nije prvi put Maksimilijanu Bajeru da donosi radost Milionerima, pošto je postigao gol vredan tri boda na gostovanju Štutgartu sredinom septembra...

BUNDESLIGA – 7. KOLO

Petak

Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)

/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/

Subota

Augzburg - Union Berlin 1:1 (0:0)

/Masenjo 71 - Haberer 74/

Keln - Šalke 0:0

Majnc - Verder 2:3(1:2)

/Kasi 33, Sung 63 - Filkrug 7pen, 25pen, Rejs 61/

Paderborn - Hamburger 1:0 (0:0)

/Filip 88/

RB Lajpcig - Elverzberg 4:0 (0:0)

/Gomis 48, Romulo 66, 90+4, Baumgartner 84/

Dortmund - Ajntraht Frankfurt 1:0 (0:0)

/Bajer 80/

Nedelja

15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX

17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama