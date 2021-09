Izgleda da je duboko usađena i prihvaćena fraza u srpskom fudbalu kako „nema više lakih protivnika“ uspela da se proširi i van granica naše zemlje.

Stigla je i do Holandije, a primenio je sinoć vezista Lala Žoržinjo Vajnaldum nakon remija njegove reprezentacije sa Norveškom (1:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Novi fudbaler Pari Sen Žermena nije bio zadovoljan igrom njegovog tima, niti pristupom utakmici, a izgleda ni generalno načinom razmišljanja koji vlada u taboru Lala.

„Mi u Holandiji smo previše komotni. Držimo loptu i mislimo da će se sve samo od sebe završiti. Ali, fudbal se mnogo promenio i trebalo bi i mi da se promenimo, cela zemlja kako ga vidi i doživljava. Veliki timovi više ne pobeđuju male tako lako i tako brzo. Posed lopte više ne donosi sam po sebi mnogo šansi. To ne može više da bude „svetinja“ za nas“, istakao je Vajnaldum.

Pohvalio je, ipak, vezista Holandije kako je selektor Luj van Gal spremio ekipu za utakmicu sa Norveškom.

„Svi znaju kako Luj radi. On je vrlo jasan šta želi i kako da do toga dođemo. Zato nismo paničili kada smo primili gol od Norveške. Znali smo da samo moramo da se vratimo onom što smo se dogovorili sa selektorom u svlačionici, našem stavu, organizaciji igre, timskoj igri i došli smo do izjendačenja. Van Gal je dobar selektor za ovu grupu igrača“, smatra Vajnaldum.