Posle sinoćnjeg remija između Veleža i Sarajeva (1:1), osmo kolo Premijer lige BiH biće nastavljeno danas, a lopta će sa centra krenuti u Trebinju, Bijeljini i Tuzli.

LEOTAR – ZRINJSKI (16.30)

Kada je u prva dva kola, Leotar osvojio četiri boda i to na gostovanjima (Radnik 0:1) i (Borac 0:0), mislilo se da će nekadašnji šampion Bosne i Hercegovine biti ovogodišnja senzacija Premijer lige. Međutim, malo po malo, krenuli su porazi, a od tada je osvojen samo jedan bod. I to protiv Posušja (2:2), pa sa pet bodova domaći ulaze u ovaj susret. Stiče se utisak da će Trebinjci voditi grčevitu borbu za opstanak, ukoliko u narednom periodu opet ne pripreme neki set iznenađenja kojim bi se odvojili od dna tabele. Međutim, u ovom kolu je to teško za očekivati pošto im u goste stiže mostarski Zrinjski. Jedan od favorita za titulu, o čemu govori i trener Leotara Branislav Krunić.

„Zrinjski je uz Tuzla Siti najviše pokazao do sada, a primili su i najmanje golova. Oni imaju svoju prepoznatljivu igru i ne prilagođavaju se protivnicima, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Zrinjski je najjači kao tim, ali imaju i odlične pojedince od kojih bih izdvojio Nemanju Bilbiju, koji je možda i najbolji igrač lige. Međutim, očekujem da uz podršku naših navijača odigramo dobru utakmicu i dođemo do bodova“, istakao je Krunić koji i dalje neće moći da računa na Ognjena Todorovića koji je na posudbu stigao upravo iz Plemića. Osim njega, dres sa lentom su još nosili Marko Perišić i Asim Zec koji će igrati protiv bivšeg kluba.

Kao što reče strateg Leotara, Zrinjski je stvarno do sada, uz Tuzlu Siti najviše pokazao. U šest odigranih utakmica su osvojili 12 bodova, što je svakako dobar rezultat, a pride imaju i utakmicu manje. Upisane su pobede protiv Sarajeva, Željezničara i Borca, dok su remizirali protiv Širokog, Tuzle i Posušja. I gol razlika 11:2 stavlja Plemiće u prvi ešalon favorita za titulu, što dovoljno govori ko će biti favorit i u večerašnjem susretu u Trebinju, mada Sergej Jakirović spušta loptu u najavi susreta.

„Čeka nas teška i zahtevna utakmica, jer Leotar igra sve bolje i bolje. To je ekipa sa karakterom, jer nije se lako vratiti sa 0:2 na 2:2, kao što je to bio slučaj kod njih protiv Posušja. Svestan sam da se domaćin dosta pita, ali mi moramo da odigramo dobru utakmicu ukoliko želimo da trijumfujemo. Težak nam je raspored i moramo ići na pobedu“, jasan je Jakirović.

16.30: (5,90) Leotar (3,50) Zrinjski (1,60)

Poslednji susret ova dva rivala odigrala su 2014.godine kada je Zrinjski kao gost trijumfovao sa 0:2. Zanimljivo, u međusobnim okršajima nikad nije bio nerešen rezultat, a na samo jednoj od ukupno 11, postignuto je manje od dva gola.

RADNIK – TUZLA SITI (19.00)

Ako je u ovom trenutku bijeljinski Radnik mogao da bira sa kim ne želi da igra, to bi svakako bila ekipa Tuzla Sitija. Bijeljinci su u jako lošoj formi. Jedini su za sada koji nisu ostvarili trijumf, i drže fenjer premijerligaškog karavana sa tri osvojena boda, i to tri remija protiv Širokog Brijega, Veleža i Željezničara. Šef struke Vlado Jagodić ima pune ruke posla, budući da ni igrački kadar nije velikog kvantiteta i kvaliteta, pa će mu današnji susret biti ulje na vatru. Ipak, domaći pred sobom imaju imperativ minimalno boda, budući da su u nezavidnoj situaciji pa bi ih eventualni poraz još više zakopao u živo blato.

Tuzla Siti igra fantastično, i kada bi bilo koga u Bosni i Hercegovini pitali ko je najveći favorit za titulu u ovom trenutku, izbor bi bez dileme pao na mlađeg tuzlanskog premijerligaša. Šef struke Husref Musemić je ekipu posložio po svom ukusu, pa su do sada upisali pet pobeda i jedan remi sa Zrinjskim, te imaju utakmicu manje. Prvo mesto na tabeli i ne treba da čudi, budući da igrački kadar kojim Musemić raspolaže mnogo obećava, pa će gosti nastojati da svoju furioznu seriju rezultata nastave upravo u Bijeljini.

SLOBODA – BORAC (21.00)

Kada se govori o najprijatnijim iznenađenjima ove sezone, svakako je u prvom planu Sloboda. Tuzlanski tim je u ovom trenutku na visokom drugom mestu sa 14 osvojenih bodova, što je malo ko očekivao. Bar kada je reč o Slobodinom taboru. Međutim, tim koji krasi organizovanost, borbenost, disciplina, kolektiv, potpisan rukom Mladena Žižovića je pokazao da to nije isti tim koji je prethodnih nekoliko godina grcao u borbi za opstanak. Bar za sada, apetiti su porasli pa i svaki protivnik koji dolazi na stadion Tušanj gleda se drugačijim očima. Žižović je svojoj ekipi usadio pobednički mentalitet, pa će biti zanimljivo videti da li su dosadašnji rezultati plod slučajnosti, ili je Slobodin kolektiv jači od pojedinačnih protivničkih kvaliteta.

21.00: (3,40) Sloboda (3,10) Borac (2,15)

Ako je Sloboda najprijatnije iznenađenje, onda je bez dileme Borac najneprijatnije iznenađenje. Šest osvojenih bodova, i svega jedna pobeda do sada. Osim toga, tri promenjena trenera, turbulencije u igračkom kadru, sve je ono što je obeležilo prethodni period u aktuelnom šampionu, ali ako se može suditi po poslednjem duelu, onda bi se Borac mogao vratiti na pobednički put. Novi šef struke Nemanja Miljanović imao je vremena i prostora da tokom reprezentativne pauze dovoljno upozna tim i da ga pripremi za mnogo bolji utisak od dosadašnjeg, jer ovo što je Borac prikazao do sada, premalo je.

Poslednji duel ova dva tima, igran krajem maja ove godine, okončan je bez pogodaka.

BIH 1 – 8. KOLO

Petak

Velež - Sarajevo 1:1 (0:0)

/Brandao 49 - Šabanović 54/

Subota

16.30: (5,90) Leotar (3,50) Zrinjski (1,60)

19.00: (4,70) Radnik (3,45) Tuzla Siti (1,73)

21.00: (3,40) Sloboda (3,10) Borac (2,15)

Nedelja

16.30: (1,80) Rudar (3,30) Posušje (4,50)

21.00: (2,30) Široki Brijeg (3,05) Željezničar (3,15)

***Kvote su podložne promenama