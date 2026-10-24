Zukić anulirao pomračenje Mašovića i spasao Lale u Dragačevu

Namerno kažemo ispustili, iako je Mladost prva došla do prednosti na ovom meču. Istine radi, ovaj bod više ide na dušu fudbalerima Vojvodine, odnosno promašajima njenih igrača, nego što je zasluga domaćina. No, bodu se u zube ne gleda, pogotovo ne u slučaju Lučanaca u ovom delu sezone.

Ni u trećem međusobnom susretu Marko Savić nije uspeo da savlada Radovana Ćurčića , ali ono što je još bitnije za šampionske aspiracije Lala, kao i za borbu lučanske Mladosti za opstanak, jeste da su Novosađani ispustili pun plen na jugu Srbije, odnosno da su Lučanci prekinuli njihov pobednički niz – 1:1.

Na kraju su svi parametri bili na strani Novosađana, kao i opšti utisak, ali je rezultat na semaforu izostao. S druge strane, ono što Lučanci nisu uspeli u prošlom kolu protiv Crvene zvezde, pošlo im je za rukom večeras pred svojim navijačima, pa su dobrano pomrsili šampionske aspiracije Stare dame. Mnogo sreće imao je tim Radovana Ćurčića da na poluvreme ode bez primljenog gola. Pogodak koji je postigao Stefan Stanisavljević, a koji mu je potom poništen, jedna je od onih sudijskih odluka koje su mogle da odu na bilo koju stranu. Na kraju je glavni arbitar meča Predrag Janjuš ipak odlučio da veruje VAR sobi, odakle su stigli signali da je 24-godišnji centarfor rukom sebi gurnuo loptu u prostor i tako zaobišao Stamenkovića pre nego što ju je „ćušnuo“ u mrežu.

Međutim, bila je tu i uvek prisutna borbenost u redovima domaćina, zahvaljujući kojoj je Mladost odolevala. Koliko je samo puta iskusni Aleksandar Varjačić u ključnom momentu blokirao udarac fudbalera Stare dame! Ipak, uprkos odličnom voljnom momentu, Lučanci su u potpunosti bili nadigrani u prvih 45 minuta. Voša je, uz poništen gol, imala i dve velike prilike preko Kornela Suča i Milana Kolarevića, a sa svakim napadom Novosađani su delovali sve bolje. Ipak, kao što je poništeni pogodak naizgled demorališuće delovao na Stefana Stanisavljevića, tako je i „nula“ na poluvremenu negativno uticala na čitav tim Lala, kako u svlačionici, tako i po izlasku na teren za drugo poluvreme. Namirisali su to iskusni Lučanci i već iz prvog udarca u gol kaznili nešto lošiji start drugog dela igre Novosađana. Erhan Mašović bio je nesiguran tokom čitave utakmice, a mladi Mihailo Todosijević sve se više i više prikradao iza nekadašnjeg štopera Bohuma. Na isteku sat vremena igre to mu se konačno i isplatilo. Zbog načina na koji je došao do lopte i asistirao za Vukašina Markovića, ovom 18-godišnjaku pripada „pola pogotka“ kojim je Mladost došla do prednosti.

Marko Savić bio je spreman i za ovakav scenario na jugu Srbije. U igru je ubacio svoje najveće kreativce, ali i metu u vidu Nardina Mulahusejnovića u šesnaesterac domaćina, dok je Njegoša Petrovića ponovo spustio na štopera. Iako je i Ćurčić na drugoj strani rotirao, uvodeći defanzivce kako bi ekipa iz Dragačeva izdržala pritisak gostiju, mreža Mladosti ipak nije mogla da ostane netaknuta. Nakon kolosalnih promašaja rezervista, prvo Dragana Kokanovića, a potom i Marka Veličkovića, jedan rikošet na Stamenkovićevom petercu završio je na nozi Dejana Zukića. Kapiten Lala iskoristio je jedan od retkih poklona koje je Stara dama dobila na ovom susretu i vratio meč u egal.

Krenuli su gosti iz Novog Sada svim silama po preokret, stvarali šanse pred golom Mladosti, ali loptu po drugi put nisu uspeli da smeste u mrežu ekipe iz Dragačeva. Na kraju je Petar Bojić bio vraški blizu da u potpunosti nokautira Novosađane, ali su svi iz crveno-belog tabora odahnuli kada je njegov pokušaj prohujao pored gola koji brani Dragan Rosić.