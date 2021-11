Žuventudova borba za opstanak i Bragantinova želja za Libertadoresom

Uprkos kratkom nizu od dva meča bez pobede, koji je došao u najnezgodnijem mogućem trenutku i gde su u nepovrat izgubljeni krucijalni bodovi zahvaljujući nepovoljnim rezultatima drugih direktnih konkurenata, Žuventudu se ponovo pruža prilika da se izvuče iz zone ispadanja i opstane u Seriji A. Četiri kola pre kraja prvenstva, pred ekipom iz Kašijasa nije nimalo jednostavan zadatak, naročito noćas kada joj u goste dolazi Red Bul Bragantino, klub koji pokušava da spase sezonu time što će se direktno plasirati u grupnu fazu Kopa Libertadores.

Od kraja oktobra, Žuve je uspeo da se izvuče iz bezizlazne situacije koju je sam sebi stvorio, ali još dosta posla očekuje Žaira Venturu i njegove igrače. Pre tačno nedelju dana na gostovanju Atletiko Gojanienseu, inače direktnom konkurentu u borbi za opstanak, domaći su prvi došli do prednosti golom Ze Roberta posle sat vremena igre. Međutim zeleno-beli su ostali strpljivi i nastavili su u svom ritmu pre nego što su nagrađeni zasluženim izjednačenjem u 88. minutu golom Buena da Silve. Bio je to drugi meč bez pobede za tim iz Kašijasa, ali i šesti put u prethodnih sedam mečeva u kojima je uspeo da zabeleži bar bod. Ako za nečim treba da žale igrači Žuventuda, to je prekomerno rasipanje bodova u remijima, kojih je do sada zabeleženo čak 13. Oni se sa 40 osvojenih bodova trenutno nalaze na 17. mestu, prvom ispod crte, i to samo zbog lošije gol-razlike u odnosu na Baiju koja je na sigurnom.

23.00: (2,35) Žuventud (2,95) RB Bragantino (3,50)

Sa druge strane, novembarski problemi su se nastavili za Maurisija Barbijerija. U poslednjem susretu RB Bragantino je postigao samo jedan gol u subotu protiv Amerike iz Minas Žeraisa, što je bilo dovoljno za remi 1:1. Bragantino je samo jednom uspeo da slavi u prethodnih sedam mečeva u svim takmičenjima. Pored toga nedavno je poražen u finalu Kopa Sudamerikane od Atletiko Paranaensea.

Iako nije uspeo da ostvari željeni broj bodova u poslednje vreme, to nije uticalo na njegov položaj, jer je ostao na petom mestu što ga još svrstava u kvalifikacioni krug za Kopa Libertadores sledeće godine. Potreban mu je još samo jedan pozitivan rezultat da obori svoj rekord u domaćoj kampanji, pošto se u nedelju izjednačio sa ukupnim brojem bodova od protekle sezone, kada je sa 53 boda završio na desetom mestu.

Što se tiče sastava domaće ekipe za ovaj meč, čini se da je odlazak vodećeg strelca Mateusa Peišota u Metalist iz Harkova zbližio ovaj tim jer je imao veliki broj igrača koji su uspeli da popune prazninu, uključujući Vitora Mendesa i Giljermea Kastilja, koji imaju tri gola između sebe ovog meseca, dok je Vagner imao ulogu igrača meča u pobedi od 2:1 upravo nad Bragantinom sredinom avgusta, sa oba postignuta gola za svoj tim.

Bragantino je na ovo gostovanje doputovao bez Emilijana Martineza, koji je odsutan zbog povrede, i malo je verovatno da će biti dostupan u bilo kojoj od poslednje tri prvenstvene utakmice. Artur je postigao gol za izjednačenje u subotu protiv Amerike. Bio je to njegov deveti pogodak u kampanji, čime se približio Italu, inače vodećem strelcu ekipe sa 11 postignutih golova.

Koliko god da je Bragantino igrao zabavan i atraktivan fudbal za gledanje ove godine, jasno je da još ima mnogo toga da razvija kako bi izrastao u vrhunsku ekipu sa više doslednosti, jer izgleda da je u ovom trenutku malo razjedinjen, što ga je ostavilo bez pobede u poslednjih pet gostovanja u ligi. Sa druge strane, Žuventud igra sa aktivnijim pristupom u poslednje vreme, što mora da prenese i nastavi na noćašnji duel pošto se žestoko bori da ostane u elitnom rangu brazilskog fdbala.

Kako smo već naglasili, njihov poslednji okršaj u sklopu 16. kola Serije A na Abi Čedidu u Bragansi, pre nešto više od tri meseca, pripao je tada gostujućoj ekipi iz Kašijasa. Prethodni put Žuventud i RB Bragantino su se sastali pre više od jedne decenije, u sezoni Serije B iz 2009. godine, dok je Bragantino bio daleko od velikih ulaganja korporacije Red Bul. Tada, još kao jedan od mnogih malih klubova na obodu velikog grada, Bruto Masa je slavila sa 3:2.

BRAZIL 1 - ZAOSTALI MEČ 35. KOLA

Utorak

Piše: Đorđe RADONJIĆ