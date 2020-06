ZVANIČNO: Artur u Juventusu za 72.000.000 + 10.000.000 evra! Sjajan posao Stare dame

Trampa o kojoj poslednjih dana priča cela fudbalska Evropa je danas dobila i svoju prvu zvaničnu potvrdu.

Barselona je potvrdila da je prodala brazilskog vezistru Artura u Juventus za 72.000.000 evra plus 10.000.000 evra kroz bonuse! Makar će tako biti zavedeno u zvaničnim knjigama. A suština je da će Barsa za koji dan većinu tog novca vratiti Juventusu kroz kupovinu Miralema Pjanića.

Ipak, Katalonci su uspeli u nameri da do 30. juna obezbede veći deo novca za regulisanje finansijskog fer-pleha. Barselona je do 30. juna morala da ostvari profit od 124.000.000 evra kroz prodaje igrača, a Arturovim transferom u Juventus su pokrili skoro polovinu tu sume. Ostatak bi trebalo da nadomeste sa još nekim otkupima pozajmica i prodajama rezervista.

Brazilac je pre dve godine plaćen Gremiju 31.000.000 evra i potpisao je ugovor na šest godina. Kada se plaćena suma podeli na tih šest godina, dobije se preostala transfer amortizacija od 20.000.000 evra. Toliko je još Barsa u narednih šest godina trebalo da plati za Arturov transfer. Sa prodajom Brazilca u Juventus za fiksnih 72.000.000 evra, Barsa je zaradila čistih 52.000.000 evra, a u zavisnosti od bonusa, klupski računi bi narednih godina mogli još da budu pojačanja. Tako će stajati sutra u finanansijskim iveštajima koje će Barselona predstaviti za kraj fsikalne godine i u kojima će stajati da je ispoštovala finansijski fer-plej do 30. juna kada ističe rok.

Ali već prekosutra će većinu novca od prodaje Artura koju je danas ubacila u finansijki izveštaj, morati da vrati Juventusu. Platiće 60.000.000 evra za kupovinu Miralema Pjanića i na taj način će Juventus ostati u ’minusu’ samo 12.000.000 evra, a dobiće sedam godina mlađeg igrača.

Oba igrača su juče obavili lekarske preglede u Torinu s obzirom da su Barsini doktori doputovali u Italiji jer im je tako bilo lakše u ovoj situaciji sa korona virusom nego da Bosanac dolazi u Španiju. Kada su lekasrki obavljeni, Artur je prvi stavio paraf na petogodišnji ugovor sa Juventusom prema kojem će zarađivati 5.000.000 evra po sezoni. Ali neće još zadužiti opremu Juventusa već sće aktuelnu sezonu privesti kraju u Barsloni. Baš kao i Pjanić u Juventusu.

Kada i transfer bosanskog veziste bude potvrđen, moći će da se kaže da je Juventus napravio sjajan posao. Dobio je igrača o čijim tehničkim kvalitetima su do sada svi imali samo reči hvale. Artur je došao u Barselonu kao zamena za Inijestu i videlo se da je igrač za to, ali je postao žrtva Filipea Kutinja sa kojim treneri nisu znali pa su ga sputali na poziciji u vezni red samo da bi se opravdao ogromni novac uložen u njega. Od Mesija do Ćavija, mnogi sadašnji i bivši igrači su bili impresionirani Arturovim potencijalom, ali mu treneri nikada nisu dali dovoljno prilike da razbije taj potencijal. Kod Sarija u Juventusu bi mogao da eksplodira.

Sa druge strane, Barsa je dobila Pjanića koji je sedam godina stariji i u silaznoj putanji karijere. Nadaju se da bi on mogao da bude igrač kakav im nedostaje od Ćavijevog odlaska. Utisak je da Barseloni mnogo bitniji bio finansijski deo transfera i kako da popuni rupe u godišnjem izveštaju nego što joj Pjanić bio toliko važan zbog fudbalskih kvaliteta.