Dugo je Bajern mirovao na fudbalskoj pijaci, a onda je u poslednjih 24 sata prelaznog roka krenuo u ofanzivu i dovođenje čak tri pojačanja. Nismo navikli od Bavaraca da rešavaju stvari u finišu prelaznog roka, ali je ovoga puta situacija bila specifična zbog izmenjenog kalendara i korona virusa.

Prvo od tri pojačanja u “minut do 12” je potvrđeno danas. Ugovor sa Bajernom je do 2025. godine potpisao španski vezista Mark Roka iz Espanjola koje su Bavarci želeli i prošlog leta ali tada nisu hteli da plate cenu od 40.000.000 evra koju su istakli Katalonci. Posle ispadanja Espanjola u Segundu, bilo je jasno da klub mora da proda Roku. I to za mnogo manje para…

Bajern je doečkao šansu i iskoristio je. Različite informacije stižu o visini Rokinog transfera, ali sve govore da neće biti veći od 15.000.000 evra. Kiker tvrdi da transfer iznosi 9.000.000 evra plus bonusi. Katalonski mediji pišu da je 10.000.000 evra fiksno i 5.000.000 kroz bonuse. Marka tvrdi da je između 10.000.000 i 15.000.000 evra fiksno.

Kako god, Roka je pojačao vezni red evropskog šampiona u kojem će zameniti Havija Martineza za kojeg se očekuje da sutra potpiše za Atletik Bilbao. Bajern će u narednih 24 sata realizovati i transfere Marseljovog desnog beka Bune Sara i napadača Čupa Motinga koji je slobodan igrač.