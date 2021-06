Ono što se danima unazad najavljivalo, sada je postalo zvanično - Hakan Čalhanoglu počinio je najveći fudbalski greh i prešao iz redova jednog gradskog rivala u drugi!

Milan je zamenio Interom, iako je imao mogućnost ne samo da promeni klub, već grad i državu, ali je odlučio da stane Rosonerima na žulj, ostane na istoj adresi samo što će svoj novi dom zvati "Đuzepe Meaca", ne "San Siro".

Turski vezista potpisao je trogodišnji ugovor sa aktuelnim prvakom Italije, gde ga čeka plata od 5.000.000 evra po sezoni, plus još milion evra u bonusima! Upravo je to plata koju je Čalhanoglu tražio od Milana tokom višemesečnih, neuspešnih pregovora što je zapravo duplo više novca od onoga što je zarađivao do tada. Milan nije mogao da mu ispuni želju i nudio je "samo" milion evra više bez bonusa, što njemu i njegovim agentima nije bilo dovoljno zbog čega su se okrenuli drugim mogućnostima. Postojalo je interesovanje s Ostrva i iz Španije, ali kada se javio Inter Čalhanoglu više nije hteo ni da razmišlja, pogotovo jer mu je dotad gradski rival dao finansijske uslove koje je želeo. I to je bilo to...

Čalhanoglu se samo nekoliko sati ranije zvanično oprostio od Milana uz kratku, šturu poruku “Hvala vam na svemu“, da bi nedugo zatim Inter na društvenim mrežama postavio fotografiju lombardijskog kanala Naviljo Grande koja je jasno insinuirala da će Čalhanoglu samo preći na drugu stranu...

Turčin se sinoć vratio u Milan pošto je Turska zvanično eliminisana s Evropskog prvenstva, a kako se pretpostavlja njegov potpis znači da je popunjena praznina koja ostaje posle svega što je doživeo Kristijan Eriksen. Njegov srčani zastoj koji je doživeo u meču s Finskom na startu Eura neće mu verovatno dozvoliti da se dalje bavi profesionalno fudbalom. Simone Inzagi je ubrzo posle tog događaja dao zeleno svetlo da se otvore pregovori s Čalhanogluom i negde je pretpostavka da će imati ulogu kakvu je Luis Alberto imao u Laciju.

Hakan Čalhanoglu je tek prvi igrač posle osam godina koji je promenio boje milanskih velikana! Prvi od avgusta 2013. i malo poznatog Matijasa Silvestrea kojeg je Inter kupio od Palerma mesec dana ranije za 6.000.000 evra, a onda prosledio Milanu na pozajmicu za milion evropskih novčanica. Poslednji igrač koji je došao iz Milana u Inter bio je Antonio Kasano godinu dana ranije. Nerazuri su taj transfer platili 5.500.000 evra.

Milanski klubovi imaju bogatu istoriju transfera s jedne na drugu stranu, pa su tako njihove dresove kroz karijeru nosili Ronaldo Fenomeno, Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo, Roberto Bađo, Klarens Sedorf, Kristijan Vijeri, Edgar Davids, Ernan Krespo, Patrik Vijera, Leonardo Bonući, Mario Baloteli...

