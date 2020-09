Čekao se Kalidu Kulibali, pa Hose Marija Himenez, pa Žil Kunde, ali na kraju Mančester Siti zvanično je potpisao Rubena Dijaša!

Portugalski reprezentavac je u kasnim večernjim satima prošao lekarske preglede, završio kompletnu papirologiju, a onda potpisao ugovor koji će ga za Mančester Siti vezati na šest godina! Kako je i najavljeno, Mančester Siti je za četvrtu opciju na listi želja platio vrtoglavih 68.000.000 evra, što je novi klupski rekord kada je u pitanju izdvojeni novac za jednog defanzivca, a sveukupno treća najskuplja kupovina u istoriji Sitija posle Kevina De Brujnea (76.000.000 evra) i Rodrija (70.000.000 evra). Dijaš je za samo 200.000 evra pretekao Rijada Mareza, koga je Siti pre dve godine platio 67.800.000 evropskih novčanica, a za tri miliona evra Žoaa Kansela i Ajmerika Laporta, koji su poslednjih godinu dana zajedno delili prvo mesto na listi najskuplje kupljenih defanzivaca u Sitiju.

I tu dolazimo do podatka koji je ogolio istinu koliko je zapravo Pep Gvardiola očajan u radu sa defanzivcima, odnosno da pronađe adekvatnu kombinaciju u bedemu ispred golmana Edersona. Krajnje zabrinjavajuće zvuči podatak da je s kupovinom Rubena Dijaša Pep Gvardiola u svojoj četvorogodišnjoj eri na Etihadu potrošio abnormalnih 450.000.000 evra na igrače iz defanzivne četvorke! I tu računamo samo one koji su imali nekakvu ulogu u timu, ne one koji su dovedeni iz manjih sredina i onda išli dalje na pozajmice ili razigravanje u podmlatku.

Pazite sada ovo… Ruben Dijaš 68.000.000, Ajmerik Laport 65.000.000, Žoao Kanselo 65.000.000, Benžaman Mendi 57.500.000, Džon Stons 55.600.000, Kajl Voker 52.700.000, Natan Ake 45.300.000, Danilo 30.000.000, Anhelino 12.000.000 evra. I to je sveukupno 451.100.000 evra! Brutalno, ali pomalo i sramno za trenera koji je uneo revoluciju u moderne fudbalske tokove…

Samo na štopere Gvardioli su prebogati vlasnici istresli bezmalo 234.000.000 evra za četvorku koju trenutno španski stručnjak ima na raspolaganju – Dijaša, Laporta, Stounsa, Akea! A tu je još i mladi Erik Garsija koji bi lako mogao karijeru da nastavi u Barseloni, ako padne konačni dogovor u samoj završnici prelaznog roka.

Istovremeno u Lisabonu je ozvaničen transfer Nikolasa Otamendija u Benfiku. Argentinac je, kako smo ranije najavili, potpisao ugovor na tri godine vredan 6.000.000 evra neto po sezoni, s tim što će Siti plaćati po 4.000.000 evropskih novčanica u prve dve godine te saradnje. Benfika je Otamendija platila 15.000.000 evra koji će se, eto oduzeti od Dijašovih 68.000.000 evra.

To svakako ne umanjuje činjenicu da Pep Gvardiola od dolaska u Siti ne zna gde udara sa defanzivcima…

