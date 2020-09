Aston Vila je danas i zvanično potvrdila najskuplje pojačanje u klupskoj istoriji!

Petogodišnji ugovor sa klubom iz Birmingema je potpisao engleski napadač Oli Votkins (24). On je došao iz drugoligaša Brentforda za obeštećenje od 28.000.000 funti (oko 30.800.000 evra), a transfer sa bonusima može na kraju da poraste i do 33.000.000 funti (preko 36.000.000 evra).

Reklo bi se da je to mnogo novca za drugoligaškog igrača koji iza sebe nije imao neka velika dostignuća, ali u Vili veruju da su napravili pravi potez i da su rešili pitanje napadača. Podsetimo, prošlog leta su kupili Brazilca Veslija iz Briža za 25.000.000 evra, ali je on dao samo šest golova za sezonu i mučio se sa povredama. Zato su zimus opet izašli na tržište i opet pazarili napadača u Belgiji. Za 10.500.000 evra je kupljen Genkov napadač Mbvana Samata ali ni on nije opravdao očekivanja i dao je samo dva gola za polusezonu.

Zato je nekadašnji šampion Evrope rešio da se vrati domaćem tržištu i posle višenedeljnih pregovora uspeo da zaključi sporazum o kupovini Brentfordovog napadača koji je prošle sezone sa 25 golova bio drugi strelac Čempionšipa. Ključ Votkinsovog transfera je Aston Vilin trener Din Smit. On je Votkinsa i doveo u Brentford kada je trenirao ovaj klub. Kupio ga je 2017. godine od Eksitera za 2.000.000 evra i trenirao ga godinu i kusur dana dok nije prešao u Aston Vilu. Inače, 15 odsto od Votkinsovog transfera u Vilu ide i Eksiteru na ime procenata pa će trećeligaš sa juga Engleske popuniti kasu sa minimum 4.500.000 evra plus što ih čeka i novac od eventualnih bonusa.

Pored Vile, za Votkinsa se intersovao i Lids, ali nije bio spreman da plati visoku cenu koju je odredio Brentofrd. Inače, ovo možda neće biti i jedini transfer na relaciji Brentford – Aston Vila ovog leta. Din Smit želi i alžirsko krilo Saida Benramu kojeg smatraju najboljim driblerom Čempionšipa, a cena mu je slična Votkinosvoj. Pored Benrame, Vila radi i na dovođenju argentinskog golmana Emilijana Martineza za kojeg Arsenal traži oko 20.000.000 evra, a klub sa Vila Parka je poslao ponudu koja je nešto iznad 18.000.000 evra.

Podsetimo, Vila je na početku prelaznog roka dovela i desnog beka Metija Keša iz Notingem Foresta za obeštećenje od 15.750.000 evra.