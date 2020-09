Miši Batšuaji je zvanično postao novi fudbaler Kristal Palasa. On je stigao na Selhurst Park u vidu pozajmice iz Čelsija na jednu sezonu. Reprezentativni napadač Belgije prošao je jutros medicinske testove, a sada je i zvanično pojačao ekipu za koju nastupa naš Luka Milivojević.

Belgijanac se tako vratio u Kristal Palas. On je igrao za Palas na pozajmici krajem sezone 2018/2019 kada je postigao šest golova na 13 utakmica za Orlove.

U pitanju je pozajmica s pravom otkupa na kraju sezone. U klubu su jako zadovoljni ovim potezom.

"Veoma sam srećan što smo doveli Mišija na pozajmicu. Imao je odličan učinak u prošlom mandatu. Pokazao se kao pretnja po gol što će nam jako biti potrebno i ovoga puta. Sigurni smo da će nam on to omogućiti. To je igrač koji će nam pomoći da šanse pretvorimo u golove. Sjajan je dodatak igračima koje smo doveli ovog leta. Mislim da je on pojačanje kome će se navijači obradovati", rekao je Roj Hodžson.

Batšuaji je zadužio opremu sa brojem 23.

"Osećam se kao kod kuće, to je dobro. Potrebna mi je dobra sezona ovde, da vredno treniram sa saigračima i dam sve od sebe. Nije mi prvi put. Znam saigrače, trenera, kako klub funkcioniše. Ovo je najbolja odluka za mene. Srećan sam, trener je srećan, saigrači su srećni. Idemo da radimo", rekao je Batšuaji.

Batšuaji je nedavno dao dva gola za reprezentaciju Belgije čime je podigao učinak na 18 golova na 30 utakmica. U toku karijere je u različitim šampionatima dao 120 golova na 325 mečeva.