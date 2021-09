Vratio se Kristijano Ronaldo u Mančester junajted posle 12 godina. Napustio je Juventus i potpisao dvogodišnji ugovor težak 50.000.000 evra sa klubom koji ga je lansirao među zvezde. Ako je i bilo dileme koji broj će imati na leđima tokom drugog mandata na Old Trafordu, sada je otklonjena. Zvanično je potvrđeno da će Portugalcu biti vraćena sedmica, koji je na dresu imao i tokom prvog boravka na Teatru snova.

Veliko iznenađenje priredio je bivši as madridskog Reala u smiraj prelaznog roka. Odlučio je da napusti Juventus, bilo je na pragu prelaska u redove Mančester Sitija, ali na kraju nije mogao da izda voljeni klub. Junajted je odlučio da iskoristi priliku i vrati ga u svoje redove, na kraju je i uspeo. Isplaćivaće Juventusu fiksni deo obeštećenja od 15.000.000 evra u ratama, a Bjankoneri se nadaju i zaradi od dodatnih 8.000.000 evra na ime bonusa.

Istakao je Portugalac da je presrećan zbog povratka u klub, a proslavio ga je sa dva pogotka u završnici utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Irske. Golovima u 89. i 96. minutu doneo je jako bitna tri boda Portugaliji i borbi za mesto na Mundijalu, a stigao i do svog 111. pogotka u dresu sa državnim grbom, te je postao najbolji strelac nacionalnih timova svih vremena.

Bilo je jasno da će Edinson Kavani morati da odustane od kultnog broja, koji je nosio minule sezone. Predao je "sedmicu" Ronaldu i uzeo dres sa brojem 21 (broj koji nosi u reprezentaciji Urugvaja).

Broj sedam nosi posebno mesto u istoriji kluba sa Old Traforda. Nosili su ga legendarni Džordž Best, Brajan Robson, Erik Kantona i Dejvid Bekam. A onda ga je uzeo Ronaldo i sa Đavolima osvojio tri titule u Premijer ligi, FA kup, dva trofeja u Liga kupu i Ligu šampiona (kao i Komjuniti šild i Svetsko klupsko prvenstvo). Sa sedmicom na leđima u periodu od 2003. do 2009. godine upisao je 292 nastupa i postigao 118 golova. Otišao je potom u madridski Real, a klubu doneo zaradu od 94.000.000 evra. Drugi debi u dresu Mančester junajteda mogao bi da upiše 11. septembra, kada na Teatar snova u okviru četvrtog kola Premijer lige stiže Njukasl.

