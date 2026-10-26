Zvanično: Saša Ilić više nije trener Partizana

Sreda, 17.00: (4,00) Radnički Niš (4,20) Partizan (1,80)

Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu.

Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom.

Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske.

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FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu.

Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća", stoji u klupskom saopštenju.

Kako je već objavljeno u medijima, Aleksandar Stanojević će po četvrti put biti trener Parnog valjka. Novi trener Partizana biće predstavljen na konferenciji za novinare u 13 časova.