Zvanično: Saša Ilić više nije trener Partizana
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 11:46
Naslednik će biti promovisan od 13 časova
Ono što je Mozzart Sport prvi najavio u nedelju po podne, sada je postalo zvanično - Partizan i Saša Ilić zvanično su raskinuli saradnju.
Posle samo nekoliko meseci zajedničkog rada, nekadašnji kapiten crno-belih definitivno je otišao posle slavlja Čukaričkog na stadionu u Humskoj (2:0). Vest je ozvaničio i Partizan na svom sajtu.
"Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Saša Ilić postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, čime je završena saradnja započeta u junu ove godine.
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Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu.
Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom.
Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske.
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FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu.
Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća", stoji u klupskom saopštenju.
Kako je već objavljeno u medijima, Aleksandar Stanojević će po četvrti put biti trener Parnog valjka. Novi trener Partizana biće predstavljen na konferenciji za novinare u 13 časova.