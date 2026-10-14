Zvanično: Strahinja Pavlović u Milanu do 2031
Vreme čitanja: 4min | sre. 14.10.26. | 14:14
Duplo veći ugovor za srpskog štopera
Sve ono što su italijanski fudbalski insajderi najavljivali od jutros, dobilo je sada zvaničnu potvrdu: Strahinja Pavlović je potpisao novi ugovor sa Milanom do leta 2031. godine.
Rosoneri su objavili informaciju na klupskom sajtu i time potvrdili da je Pavlović njegovo rešenje u odbrani na duge staze. A, srpski fudbaler ima više razloga za zadovoljstvo, jedno je da je dobio, kako tvrdi Gazeta delo Sport, duplo veći ugovor nego što je imao, pa će sada zarađivati između 3.000.000 i 3.500.000 evra godišnje.
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Nakon potpisivanja ugovora Pavlović je za klupska glasila rekao:
„Milan je jedan od najvećih klubova na svetu. Želim da i dalje nosim ovaj dres. Mnogo sam napredovao ovde, kao čovek i kao igrač i želim da nastavim da se poboljšavam. Volim naše navijače, oni prepoznaju kada dajete sto odsto sebe“.
Pavlović je u Milan došao 2024. godine i polako je gradio karijeru, borio se za svoje mesto pod suncem. Čak je u jednom trenutku išla priča da bi mogao da pređe u Galatasaraj, ali on je odbio tu ponudu, rešen da se bori za mesto u Milanu. I izborio se. Prošle sezone je bio jedan od ključnih igrača tima, a i sada je to kod novog trenera Rubena Amorima.
„Za Pavlovića teren je beskrajan. Dok god postoji centimetar da se osvoji za pobedu Milana, Pavlo će za njega dati sve što može. Za njega Rosoneri su više od boja dresa, nego su boje srca. Srca koje ne prestaje da udara, koje se nikada ne predaje, kakvi god da su izgledi, koje se bori i bori“, piše, pored ostalog, u klupskoj objavi povodom potpisivanja novog ugovora.
Strahinja Pavlović je fudbalski put počeo da gradi u Partizanu, potom je otišao u Monako, odakle je išao na pozajmice u Serkl Briž i Bazel. Usledio je transfer u Red Bul Salcburg, a posle toga u Milan.
Ustalio se Pavlović i u nezamenjivog štopera reprezentacije Srbije, za koju je već odigrao 59 utakmica i nema dileme da će za koju godinu biti novi rekorder po broju odigranih mečeva.