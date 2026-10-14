Zvanično: Strahinja Pavlović u Milanu do 2031

Nakon potpisivanja ugovora Pavlović je za klupska glasila rekao:

„Milan je jedan od najvećih klubova na svetu. Želim da i dalje nosim ovaj dres. Mnogo sam napredovao ovde, kao čovek i kao igrač i želim da nastavim da se poboljšavam. Volim naše navijače, oni prepoznaju kada dajete sto odsto sebe“.

Pavlović je u Milan došao 2024. godine i polako je gradio karijeru, borio se za svoje mesto pod suncem. Čak je u jednom trenutku išla priča da bi mogao da pređe u Galatasaraj, ali on je odbio tu ponudu, rešen da se bori za mesto u Milanu. I izborio se. Prošle sezone je bio jedan od ključnih igrača tima, a i sada je to kod novog trenera Rubena Amorima.

„Za Pavlovića teren je beskrajan. Dok god postoji centimetar da se osvoji za pobedu Milana, Pavlo će za njega dati sve što može. Za njega Rosoneri su više od boja dresa, nego su boje srca. Srca koje ne prestaje da udara, koje se nikada ne predaje, kakvi god da su izgledi, koje se bori i bori“, piše, pored ostalog, u klupskoj objavi povodom potpisivanja novog ugovora.