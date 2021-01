Nerealne su konstatacije da je jedan igrač ili funkcioner veći od kluba, ali da nije bilo briljantnih poteza sportskog direktora Monćija teško da bi Sevilja postala to što je ste u trećem milenijumu - rekorder po broju osvojenih pehara Lige Evrope (Kupa UEFA) standardni član Primere i klub iz društva gornjeg doma španskog prvenstva, osvajač još nekih pehara poput Kupa kralja, Superkupa Španije i Evrope, a pre svega klub koji je iznedrio mnoge vrhunske asove svetskog fudbala, od Danija Alvesa i Serhija Ramosa, do Ivana Rakitića, Žulija Baptiste, Karlosa Bake, Federika Facija, Adrijana, Žulijena Eskudea, Kristijana Poulsena, Evera Banege, Luisa Fabijana, Fredija Kanutea, Stivena Nzonzija, pa sada Žila Kundea, Dijega Karlosa...

Čudotvorac iz Andaluzije je uspeo da Sevilji završi još jedan spektakularan posao za male pare - potpisao je Alehandro Papu Gomez! Argentinac je potpisao ugovor na tri i po godine, a baš kako je bilo najavljeno Sevilja je platila 5.500.000 evra na ime obeštećenja, dok će Atalanti ići i bonusi od maksimalno 2.500.000 evropskih novčanica.

????️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. ???????? ⚪️ ????



¡Bienvenido a tu casa! ???? ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

Majstor iz Buenos Ajresa stavio je tačku na boravak u Atalanti koji je definitivno ispunjen pomešanim osećanjima. Papuovo ime i prezime zauvek će ostati zlatnim slovima upisano u istoriju Boginje provincije pošto je bio ključna figura revolucije pod komandom Đan Pjera Gasperinija iz koje je Atalanta izrasla u stalnog učesnika Lige šampiona poslednjih godina i ozbiljan takmac za vrh tabele! Pitanje je da li bi Atalanta to mogla bez omalenog Argentinca koji je bio centralna figura projekta, ali je isto tako ekspresno otpisan posle žestoke svađe koju je imao upravo s Gasperinijem.

Gomez se od Atalante oprostio u emotivnom pismu u kojem je poručio da bi sve uradio ponovo i da će klub, grad i navijači zauvek ostati u njegovom srcu. Takođe je poželeo sve najbolje Gasperiniju uprkos svemu i poručio “volim vas sve u klubu i gradu. Čak i Gasperinija, naravno“ što ipak pokazuje da je ostalo malo gorčne u Papuovim emocijama, ali i da je prevazišao sve i otišao dalje. Atalantu je napustio posle 252 nastupa i 59 golova, te 71 asistencije.

Papu će u Sevilji imati godišnju platu od 3.000.000 evra neto! To je čak za milion evra više od onga što je dobija u Bergamu, plus je ovo neto suma, što znači da mu to ostaje kada se odbiju svi porezi. U Sevilju je stigao danas tačno u podne, odmah posle toga je prošao lekarske preglede, a onda i potpisao ugovor do juna 2024. godine.

Još je rano za bilo kakve prognoze, ali s obzirom na fudbalski mentalitet Nerviona i sistem Đulena Lopetegija Papu Gomez biće kapitalac ovog tima!

