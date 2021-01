Niko u datim okolnostima nije očekivao da će sve prštati od velikih poslova na fudbalskoj transfer pijaci, ali da će u dva najveća posla ove zime (dosad) Vest Hem da bude uključen u oba - to verovatno niko nije očekivao.

Said Benrama je od petka ujutru zvanično najskuplje plaćeni fudbaler zimskog prelaznog roka, pošto je Vest Hem aktivirao otkupnu klauzulu i Brentfordu isplatio dogovorenu sumu novca za transfer. A to je 23.000.000 evra bez bonusa koji bi trebalo da budu još nešto više od šest miliona evropskih novčanica. Kako su Čekićari još letos izdvojili preko 4.000.000 evra na ime pozajmice, ceo posao potencijalno bi mogao da izađe na 33.000.000 evra. Benrama je potpisao ugovor do juna 2026. godine!

To je otprilike suma koju je Brentford tražio letos za odlazak alžirskog krilnog napadača. Prvobitna cena bila je na 37.000.000, pa na 35.000.000 evra, ali je Vest Hem uspeo da ugrabi još dva miliona evra i dobije vredan potpis za nešto manje novca. Zanimljivo, Benrama otkako je stigao u Vest Hem nije među najstandardnijim prvotimcima i u svim takmičenjima skupio je jedva 818 minuta iako nije bio povređen. Nije član startnih jedanaest, u Premijer ligi počeo je samo šest utakmica, ali mu je očigledno i to vreme bilo dovoljno da ubedi Dejvida Mojesa da je pravi čovek za klub. Ima po dva gola i asistencije u svim takmičenjima.

Kako se piše u ostrvskim medijima Vest Hem se za ovaj potez odlučio kako bi oslobodio mesto za novu pozajmicu i to Džesija Lingarda jer je broj igrača u tom statusu ograničen. Lingard je već stigao na lekarske preglede i uskoro bi i taj transfer trebalo da bude ozvaničen. Doduše, tu se radi samo o suvoj pozajmici, bez opcije otkupa na kraju sezone, a za ovaj posao Vest Hem će platiti oko 2.500.000 evra - 1.700.000 za pozajmicu i 800.000 evra za platu.

IZBOR UREDNIKA

Vest Hem je otkupom Benrame praktično potrošio sav novac koji je dobio na startu prelaznog roka za prodaju Sebastijana Alea Ajaksu pošto je taj posao iznosio 22.500.000 evra, a da i dalje nije rešio pitanje centarfora za nastavak sezone. Lingard nije centarfor, on je krilo, a Čekićari još tragaju za čovekom koji bi mogao da odmeni Alea, mada im i bez rezervnog rešenja ide dobro u Premijer ligi. Pitanje je samo dokle će moći tako bez adekvatnog golgetera...

Džošua King je i dalje prva meta Vest Hema, ali se pregovori s Bornmutom odvijaju jako sporo. Prelazni rok traje do 1. februara.

