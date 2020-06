Zvezda će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona kao nikad pre: Po jedan meč do plej-ofa, domaćinstvo nepoznanica

Pandemija korona virusa je poremetila celu planetu, pa tako i evropski fudbal. Rupa u kalendaru nastala širenjem zaraze i prekidom svih takmičenja, moraće da se nadoknadi vanrednim merama.

Dok je većina liga odlučila da nastavi prvenstva posle prekida pandemije, pauza je najviše pogodila takmičenja u organizaciji UEFA. Pitanje je kada će se nastaviti Liga šampiona i Liga Evrope, a izvesno je da će se završiti tek u avgustu. Najverovatnije turnirskim sistemom takmičenja organizovanim u jednom gradu. Lisabonu kad je Liga šampiona u pitanju i Frankfurtu kad govorimo o Ligi Evrope.

Sve to utiče i na početak nove sezone i kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope u kojima učestvuju i srpski klubovi. U normalnim okolnostima, kvalifikacije za evrokupove su počinjale već sredinom juna i trajale su do kraja avgusta. Sada je to neizvodljivo jer ni aktuelna sezona neće biti završena, pa će biti nemoguće odrediti spisak učesnika, garantovanih mesta u Ligi šampiona i Ligi Evrope, status nosilaca u žrebovima…

UEFA je još u martu odredila komisiju koja će u sredu 17. juna saopštiti ključne odluke za format i kalendar takmičenja u kvalifikacijama za novu sezonu.

Prema najnovijim informacijama, format će sigurno biti promenjen. Umesto dosadašnja četiri kola u kojima se igraju po dva meča kod kuće i na strani, najverovatnije je da će se u narednim kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope igrati po jedan meč u prva tri kola i dva u plej-ofu koji je poslednje kolo kvalifikacija. Datumi kvalifikacija za Ligu šampiona bi trebalo da budu 18. avgust (1. kolo), 25. avgust (2. kolo), 16. septembar (3. kolo) i 23. i 30. septembar za mečeve plej-ofa, objavio je Twitter korisnik Playtony koji se bavi ovom temom.

To znači da će Crvena zvezda kao srpski šampion naredne sezone igrati manje utakmica nego u dosadašnjem sistemu. Zbog nepoznanica oko završetka aktuelne Lige šampiona, čak se još ne zna ni iz kojeg će kola da krenu crveno-beli sa Marakane. Realnost je bila da krenu iz drugog kola, ali i to će da zavisi od raspleta u aktuelnoj seoni. Da bi Zvezda bila slobodna u prvom kolu, potrebno je da se poklope rezultati do kraja ove sezone u Ligi šampiona i da prvak Evrope ne bude neki klub koji kroz svoje nacionalno prvenstvo nije obezbedio plasman u elitno takmičenje.

Ako Zvezda krene iz drugog kola (u kojem će biti nosilac na žrebu) to znači da će je samo četiri utakmice deliti od plasmana u Ligu šampiona, a ne osam utakmica kao što je bio slučaj u prethodne dve godine.

Vrlo bitna stvar je i po kojem će se principu određivati status domaćinstva u žrebovima. Prema nekim informacijama, domaćin bi se određivao žrebom, a prema drugim bi nosiocima bio zagarantovan status domaćina. Suštinski, Zvezda bi bila domaćin u prvom (ako ga uopšte bude igrala) i drugom kolu kvalifikacija, za treće se još ne zna jer postoje male šanse da i u njemu bude nosilac. Koji princip za određivanje domaćinstva će biti odabran, biće poznato posle sastanka UEFA komisije u sredu na kojem bi trebalo da se glasa o dva pomenuta rešenja.