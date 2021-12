Zvezda čeka baraž da sazna ime protivnika: Ovo je 16 mogućih rivala!

Izdržala je Zvezda sve u Bragi, stigle su i lepe vesti iz Bugarske i srpski šampion je osvojio prvo mesto u grupnoj fazi Lige Evrope!

A to znači da ide direktno u osminu finala i da će se na Evropu na Marakani čekati čak do marta. Do tada ostaje da se odigraju plej-of utakmice za plasman u osminu finala Lige Evrope posle kojih će Zvezda saznati imena osam potencijalnih rivala.

Sada se zna imena 16 ekipa koje figuriraju kao potencijalni rivali crveno-belih u osmini finala.

Učesnici plej-ofa su: Barselona, Borusija Dortmund, Sevilja, Lajpcig, Atalanta, Porto, Zenit, Šerif, Glazgov Rendžers, Real Sosijedad, Braga, Lacio, Olimpijakos, Napoli, Betis, Dinamo Zagreb.

Osam timova koji prođu će na žrebu za osminu finala biti potencijalni rivali Zvezde.

Jasno je da su većina timova ekipe iz Lige šampiona favoriti pred plej-of, ali ima i tu i jakih timova iz Lige Evrope poput Napolija, Lacija, Real Sosijedada, Betisa...