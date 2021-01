Kao što je MOZZART Sport ekskluzivno oktrio pre šest dana, jedna od opcija za napad Crvene zvezde je i švedski golgeter Isak Telin.

Trenutno igrač Anderlehta na pozajmici u Malmeu je interesantan crveno-belima ali to neće biti laka transfer operacija.

Prvi uslov da bi Zvezda krenula po Telina je da Milan Pavkov ode, a to u skorije vreme neće biti slučaj jer je klub sa Marakane odbio ponudu iz Kine. Pavkova je želeo kineski drugoligaš Čengu Beter Siti i nudio je crveno-belima 700.000 evra na ime obeštećenja, a igraču ugovor od 1.500.000 evra godišnje. Međutim, Zvezda traži minimim 1.000.000 evra za Pavkova. To ne znači da Pavkov sigurno ostaje na Marakani, a možda Zvezda do kraja prelaznog roka i spusti zahteve.

Kako ne bi nepripremljena dočekala odlazak Pavkova, uz već raniji odlazak Boaćija, Zvezda se bacila u potragu za špicem i tako je u prvi plan iskočio Telin. Ko je pratio karijeru Šveđanina, zna da je reč o ozbiljnom napadaču koji je minule godine potpuno rehabilitovao karijeru u Malmeu gde je upisao 14 golova i četiri asistencije na 25 prvenstvenih mečeva. I opet skrenuo pažnju na sebe...

Ali Zvezda nije jedina. Malme je želeo da zadrži Telina, a pojavilo se i interesovanje klubova iz Nemačke, Azije i Turske. Ono što je izvesno je da se Telin više ne vraća u Malme koji nije mogao da plati traženih 2.000.000 evra za njegov otkup. To je cifra koju je Anderleht izdiktirao zainteresovanim klubovima koji žele Telina. Belgijanci zadovoljno trljaju ruke jer su Šbeđanina platili 3.500.000 evra ali nisu mnogo dobili na terenu od njega i delovao je kao promašaj za kojeg će teško da izvuku pare.

U Malmeu je proigrao i Anderleht sada želi da to što bolje unovči. Otkupna cena je bila visoka za Malme, a vrlo verovatno je i za Crevnu zvezdu. Sam igrač je odbio ponude iz Azije, a danas iz Švedske stižu vesti da je najbliži selidbi u jedan klub iz Istanbula. Ime se ne oktriva, ali s obzirom da u turskom šampionatu igra šest klubova iz Istanbula, može da se nagađa gde će Šveđanin: Galatasaraj, Bešiktaš, Fenerbahče, Bašakšehir, Karagumruk ili Kasimpaša.