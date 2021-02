Dominantno u prvom, vrlo bojažljivo u drugom. Rezime: Crvena zvezda će moći mirne glave da se priprema za veliki spektakl i beogradski meč sa Milanom. Gazio je srpski šampion Nišlije na zaleđenom terenu Čaira tokom prvih 45 minuta, stvarao i promašivao šanse, ujedno i veliku priliku da bez potrošnje prođe kroz zimski pakao na jugu Srbije. Nije dao da do takvog raspleta da dođe sjajni čuvar mreže Radničkog Borivoje Ristić, apsolutno najbolji pojedinac meča... On je ekipu koja se raspadala pod naletima napada Crvene zvezde nabildovao samopouzdanjem do te mere, da su Nišlije u drugom poluvremenu, igrajući uz vetar, aposlutno nadigrali favorita i bilo jako blizu izjednačenja. Zujalo je oko Borjana, Aksentijević je pogodio prečku, lopta je stalno bila na levoj nozi Petru Đuričkoviću, imao je dobre pokušaje i Petrović. Utakmica velikog intenziteta koja je imala sve, posebno buran kraj, kada je trener domaćina Vladimir Gaćinović dobio crveni karton.

Mogu da žale Nišlije i da hvale Borivoja Ristića, ali ako ništa drugo uspeli su da dobro unervoze šampiona zemlje i nateraju ga da se ponekad panično brani i spasava pobedu. Međutim, teško da će Dejan Stanković mnogo zameriti ekipu na rolekrosteru rasploženja i činjenici da su odustali od ideje dominantnosti po jezivo teškom terenu u Nišu. Sa dva vezana gostovanja Crvena zvezda se vraća sa maksimalnim učinkom i sačuvanih devet bodova prednosti u odnosu na večitog rivala – 1:0. Na Čairu je presudila snalažljivost Mirka Ivanića, večitog ovosezonskog hroničnog junaka.

Letimičan pogled na stanje terena stadiona Čair najavljivalo je pravi hrkljuš, i pravi devedesetominutni pakao za igrače oba tima. Teško su se zaustavljali fudbaleri oba tima po niškom ledu, imali problema sa kontrolom lopte, ali u takvim uslovima na ivici regularnosti, Crvena zvezda je uspela da se izdigne iznad proseka. Srpski šampion je odigrao, bar što se prvensta tiče, jednu od najboljih partija ove sezone. Oslanjajući se na agresiju, duge i direktne lopte ka El Fardu Benu i Milanu Pavkovu, crveno-beli su visili u krilu Borivoju Ristiću. Golman Radničkog iznikao je u istinskog heroja zimskog pakle u Nišu. Kao hobotnica je zaustavljao udarce El Fardu Bena, Milana Gajića i Željka Gavrića i držao na aparatima kompletnu postavu tim Vladimira Gaćinovića.





Serijal promašaja otvorio je El Fardu Ben iz čiste pozicije, koje obično sa lakoćom rešava. Bila je to najava velikog dana Borivoja Ristića, mada je i on morao da kapitulira. Istina, pogotku Mirka Ivanića (devetom u prvenstvu) prethodio je kontakt golmana domaćina sa Milanom Pavkovom, koji je Novak Simović mogao da okrakteriše kao faul... Mogao je i pre toga, posle igranja rukom Stevanovića da pokaže na belu tačku, ali – nije.

Moguće da je Novak Simović napravio dve velike greške, ali bio bi greh to stavljati u prvi plan. Zvezdin vezni red je sa Gelorom Kangom prodisao, i stalno u vatru gurao Milana Pavkova. Crveno-beli su igrali na ivici velikog rizika, izlazili i sa osmoricom igrača na polovinu Radničkog, i brzo oduzimali loptu. Na tu “šifru” Dejana Stankovića, iskusni Vladimir Gaćinović nije imao rešenje. Radnički je teško, baš teško vezivao tri dodavanja. Ostao je bez šuta u okvir golma smrznutog Milana Borjana, koji je radno temperaturu pokušao da održi skakutanjem.

Zato je na drugoj strani bilo mnogo vruće. Pomenuli smo već sjajne odbane Borivoja Ristića, ali bilo je u tim situacijama i nonšalncije Gavrića i Milana Pavkova. Zvezda je povela u 26. minutu, kada je ispucala ceo serijal promašaja, i donekle olakšala sebi posao.

Morao je da reaguje trener domaćina Vladimir Gaćinović dvostrukom izmenom, pošto nije želeo da gleda jednobraznu partiju i čeka da Zvezda završio posao. Ulazak Ristića i Markovića donekle je pokrennuo Nišlije da pomere linije tima i budu malo agresivniji na protivničkoj polovini. Bilo je to mnogo drugačije lice Radničkog, sa brojnim razmenjim pasovima i željom da igraju pred golom Milana Borjana. Nekadašnji bek Partizana je tako u 54. minutu okušao sreću, svestan da mu je vetar veliki saveznik. Njegov šut sa 30 metara, skroz iskosa, pogodio je prečku.

Bili su to trenuci velike patnje za crveno-bele, morao je Milan Borjan da spasava prilikom pokušaja Petrovića, morao je da i reaguje Dejan Stanković i potegne za bocom kiseonika u liku Slavoljuba Srnića.

Delovalo je da igrači Radničkog stalno imaju višak...Ali ne i snage za završni udarac. Na kraju je Dejan Stanković promenio formaciju i donekle uspori nalete Radničkog.

RADNIČKI – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)

/Ivanić 26/

Stadion: Čair

Sudija: Novak Simović

RADNIČKI (4-2-3-1): B. Ristić – Aksentijević, Stevnović, Bjeličić, Đuričin (od 46. P. Ristić), Mitrović (od 46. Marković), M. Kovačević, Ćirković (od 58. Stanković), Petrović, Pantelić, Đuričković.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Pankov, Degenek, Eraković (od 58. Gobeljić) – Sanogo – Ben (od 82. Rodić), Kanga (od 63. Srnić), Ivanić, Gavrić (od 46. Vukanović) – Pavkov (od 82. Falko).

SUPERLIGA - 21. KOLO

Petak

TSC – Rad 0:0

Napredak – Javor 1:1 (0:1)

/Bačanin 75 - Ostojić ag 11/

Proleter – Zlatibor 2:2 (2:2)

/Kovačević 4, Živojinović 32 – Vukić 9, Janjić 43/

Spartak – Bačka 1:0 (1:0)

/Furtula 40/

Partizan - Novi Pazar 4:1 (0:0)

/L. Marković 54, Natho 61 p, Holender 63, Vlajković 87 ag - Kojić 76/

Ćukarički – Vojvodina 3:3 (2:0)

/Birmančević 5, Ćirković 12, Ćolović 98 – Vukadinović 64p, Stojković 65, Simić 80/

Subota

Mačva – Metalac 2:1 (0:0)

/Mijailović 72, Ortiz 82 – Antonijević 80/

Mladost – Radnik 2:2 (1:0)

/Kos 1, Šatara 90 - Lukić 45, Makarić 53p/

Voždovac – Inđija 1:1 (1:0)

/Gajić 9 – Dimitrov 42/

Radnički - Crvena zvezda 0:1 (0:1)

/Ivanić 26/