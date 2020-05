Zvezda naciljala krilo: Izbor je Spidi (VIDEO)

Prvi izbor za poziciju špica je Anderson Silva iz Familikaa, Mihailo Banjac iz Inđije predstavlja zalog za budućnost, dok je pik za poziciju krila u novokomponovanom timu crveno-belih, Srđan Spiridonović poznatiji kao Spidi, piše Sportski Žurnal. Pre godinu dana Srbin rodom iz Beča bio je na radaru Partizana, ali ne bi bilo iznenađenje da ovog leta pređe u redove srpskog šampiona.

Reč je o igraču rođenom 1993. godine, koji je poslednju sezonu odigrao u poljskom Pogonu, i to vrlo dobro. On je do prekida, izazvanog pandemijom virusa korona, na 24 meča postigao šest golova i upisao dve asistencije. Pogon ima važeći ugovor sa Spiridonovićem do 2022. godine, ali nema sumnje da bi Crvena zvezda finansijski mogla da podnese njegov potencijalni transfer.

Na krilnim pozicijama su u Crvenoj zvezdi trenutno neprikosnoveni Gavrić i Nikolić, ali u razgovorima sa čelnicima kluba Dejan Stanković je naznačio da bi voleo da u kadru ima još jedno brzo krilo. Nekog ko bi mogao da podseća na Nemanju Radonjića. Izvesni odlasci Veljka Simića i Matea Garsije, otvorila bi vrata Marakane Srđanu Spiridonoviću.

Spiridonović je jedan od brojnih Srba rođenih u dijaspori. Igrao je za omladinsku i mladu reprezentaciju Austrije, kao talentovani fudbaler Rapida. U tinejdžerskom dobu preselio se u redove bečke Austrije, za koju je odigrao svega osam utakmica.

Pre šest godina Spiridonović, poznat po brzini i jakom udarcu sa distance, preselio se u Italiju. Vrlo je moguće da od tada Dejan Stanković zna njegove kvalitete. Igrao je za Mesinu i Vićencu, ali je karijeru uspeo da vrati na pravi put u Admiri. Zatim je dve sezone branio boje Panioniosa, ali se nije susreo sa Vladanom Milojevićen. Blistao je prve godine u Atini kada je postigao deset golova na zvaničnim utakmicama.

