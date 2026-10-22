Zvezda ne ume da sačuva stečeno, dva evrogola nedovoljna da se slomi Kopenhagen

Dodatni problem za Crvenu zvezdu u nastavku takmičenja predstavljaće direktan crveni karton za Stefana Gudelja u poslednjim trenucima utakmice. Posle dalekog ispucavanja golmana gostiju Dianta Ramaja, Gudelj je zaskočio Viktora Dadasona s leđa i zatim ga povukao, posle čega je arbitar Radu Petresku pokazao direktan crveni karton, bez mnogo oklevanja.

Možda je Liga konferencije savršeno takmičenje za Alberta Rijeru da bi pravio igru Crvene zvezde po svojim merilima, ali je jedan bod iz 180 minuta fudbala u trećem po kvalitetu takmičenju na Starom kontinentu premalo da bi se u ovom trenutku pričalo o proleću u Evropi, a posebno ne o plasmanu među osam najboljih na kraju ligaškog dela takmičenja. Crvena zvezda je protiv Kopenhagena demonstrirala slične boljke u svojoj igri kao u Luganu, nije uspela da sačuva stečeno i materijalizuje ono što je stvorila tokom većeg dela meča – 2:2 (2:1).

Morali su crveno-beli ponovo da kreću iz minusa zbog autogola Gaštarova sa isteka pola časa igre, ali su se izdigli evrogolovima Timija Maks Elšnika i Vasilija Kostova u završnici prvog poluvremena. Jurili su crveno-beli i treći pogodak, propustili nekoliko dobrih šansi, ali su onda kažnjeni majstorskim pogotkom Maera Karisa 70. minutu. Danci imaju razloga da zadovoljno trljaju ruke, jer nakon dva kola Lige konferencije imaju velika četiri boda. Zvezda počevši od Inter Eskaldesa mora da uđe u seriju pobeda, ako želi da ispuni cilj u ovom takmičenju. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan Uvodnih 15 minuta utakmice doneli su ozbiljnu bitku za prevlast na terenu, pa stoga nije ni bilo previše izglednih šansi. Prvi put se pred golom Kopenhagena zakuvalo baš u 15. minutu, kada je Dijeng izborio slobodan udarac, a Elšnik obezbedio korner posle prekida. Nakon njega je sam u kaznenom prostoru gostiju ostao Stefan Gudelj, ali je sa zemlje šutirao preko prečke. Ipak, samo dva minuta kasnije prva velika šansa za Zvezdu. Posle pritiska pred golom Dianta Ramaja iz drugog plana se priključio Juta Nakajama, snažno je Japanac opalio po lopti sa ivice kaznenog prostora, ali je prečka bila saveznik Danaca. *** UEFA LIGA KONFERENCIJE *** CRVENA ZVEZDA – KOPENHAGEN 2:2 (2:1)

/Elšnik 34, Kostov 41 - Gaštarov 29 ag, Karizo 70/ Beograd. Stadion „Rajko Mitić“. Sudija: Radu Petresku (Rumunija). Žuti kartoni: Nakajama, Krunić (Crvena zvezda), Suzuki, Nemet (Kopenhagen). Crveni karton: Gudelj u 90+3. minutu. CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel (od 62. Čam), Ristić - Kostov (od 84. Loizu), Lučić (od 84. Abu Fani) - Dijeng. KOPENHAGEN (3-4-3): Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki (od 46. Dadason) - Ueskas (od 62. Lopez), Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo (od 80. Eliunusi), Robert (od 62. Madsen), Kornelius (od 46. Markgraf). --------------------------------- Ekipa Alberta Rijere se dosta mučila u nameri da dođe do kontrole igre, ali nikako nije uspevala, jer je sa suprotne strane imala rivala koji ume da izađe iz protivničkog pritiska. Takođe, Kopengagen se nije libio da dugim loptama opterećuje poslednju liniju Zvezde, a jedna takva potpuno je zbunila mladog Mateja Gaštarova u 29. minutu. Makedonac je od početka meča bio u kontraritmu, delovao je prilično nervozno, a onda je napravio kardinalnu grešku pred svojim golom. Ubačenu loptu Feliksa Bejmoa koja je išla ka suprotnoj strani pokušao je da pošalje u gol-aut, ali ju je loše zahvatio, promenila je pravac i prevarila Mateusa na gol-liniji.

Ipak, pronašla je Crvena zvezda način da brzo izađe iz neprijatne situacije u kojoj se našla, pa je već pet minuta kasnije rezultat bio izjednačen. Akcija je krenula od Tomasa Handela, koji je prosledio loptu za Lučića na desni bok, ovaj je krenuo ka kaznenom prostoru, povukao na sebe igrače, a onda poslao loptu za slobodnog Elšnika. Slovenac nije mnogo oklevao, namestio se i preciznim udarcem matirao Ramaja.

Taj pogodak je bio efektan, ali je onaj Vasilija Kostova iz 41. minuta bio spektakularan! Posle savršene dijagonale Krunića iz poslednje linije Ristić i Kostov su odigrali dupli pas na ivici kaznenog prostora, a onda je usledio fantastičan udarac Zvezdinog bisera. Lopta je imala savršenu putanju, propala je pod golom i od prečke završila u mreži. Usledio je trk pravo u zagrljaj Alberta Rijere, koji je proteklih dana pokušavao da probudi upravo Kostova i natera ga da konkretnije napada protivnički gol. Konkretnije od ovoga nije moglo.

Zvezda je poluvreme mogla da okonča sa het-trikom efektnih golova, ali je Ramaj nekako uspeo da odbrani udarac Radeta Krunića u nadoknadi, pa su Danci na pauzu otišli sa samo golom zaostatka. Povratne lopte sa bokova polako postaju specijalitet ekipe Alberta Rijere, koja je u takvim situacijama konstatno bila opasna po protivnčki gol. Tako je bilo i u odličnoj akciji iz 54. minuta, koju je povukao Kostov, Handel odigrao sa Elšnika, ovaj odigrao povratnu za neumornog Lučića, koji je gađao pod prečku, ali je Ramaj loptu prebacio u korner.