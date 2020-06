Zvezda ponovo zove na šampionsko slavlje

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu uveče protiv Proletera iz Novog Sada (19.15) proslaviće osvajanje 31. šampionske titule, a ujedno i 75. rodendana kluba koje je u martu moralo da bude odloženo zbog pandemije korona virusa.

Ulaz na stadion Rajko Mitić biće besplatan, navijači najavljuju spektakl, kako se navodi na sajtu kluba, do sada neviđen na ovim prostorima.

Zvezda je do treće uzastopne titule stigla dominantno, prvo predvođena Vladanom Milojevićem, a potom Dejanom Stankovićem, a u sezoni na izmaku ostvarila je i drugi uzastopni plasman u Ligu šampiona. Pokvarila je utisak porazom u polufinala kupa protiv Partizana. „Sigurni smo da će u subotnjem spektaklu svaki navijač koji odluči da dođe - otići kući sa stadiona nasmejan, srećan i ispunjen. Jer to je Crvena zvezda, a mi vam spremamo nešto veliko. Za sve tribine je ulaz besplatan. Napunimo Marakanu do poslednjeg mesta i pozdravimo naše šampione, jer oni su to zaslužili!“, stoji u saopštenju Crvene zvezde.