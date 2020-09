Šest uzastopnih pobeda i sada okršaj sa klubom protiv kojeg je i otpočela trenerska karijera Dejana Stankovića. Februara prošle godine bilo je 2:0 za crveno-bele, a sedam meseci kasnije mladi strateg se nada da će ishod biti isti i u petak na Banovom brdu.

Dakle, šta se promenilo u odnosu na taj meč?

“Dosta se promenilo u odnosu na taj meč. Ja sam neko ko sluša i ko želi da uči. Ne mogu da zaboravim te emocije na Banovom brdu. Ja sam neko ko sa emocijama radi, preživljava ih na svakom treningu, svakoj utakmici. Promenilo se. Dobilo se na iskustvu, na pobedama, na porazima. Ima uvek treme, ali sigurno ne kao tog popodneva”, rekao je Stanković na konferenciji za novinare pred utakmicu sedmog kola Superlige pre no što je prozborio nešto opširnije i o rivalu.

“Imali smo i poslednju utakmicu, protiv TSC-a, isto ozbiljno ekipa koja želi da igra otvoreno. Čukarički već godinama ima svoj stil. Teško je igrati protiv njih. Po meni su napredovali u odnosu na prošlu godinu, iako su izgubili dosta odlaskom Tedića. Ozbiljan kvalitet pokazuju, kako kod kuće, a još bolji su u gostima. Oni su uvek tu da se nadigravaju, da se nadtrčavaju. Ali verujem u svoj tim”.

Ima i osnova za optimizam. U prošlom kolu TSC je deklasiran pobedom od 5:0. Mada i sam Stanković ističe da je taj rezultat bio previsok. Mogla je i Zvezda da primi koji gol. Međutim, raduje ga što ekipa raste.

“To je ciklus. Nekad i pritisak utakmice donese strah, ali to je sve normalno. Nema drame. Momci dobro rade, dobro igraju, ne može svaka utakmica da se dobije velikim rezultatom. Mogao je i TSC da postigne gol ili dva, ali kada neko igra toliko ofanzivno kao mi, kad imaš po 25 šuteva ka golu, posed lopte 70-30, moraš nešto da ostaviš pozadi da ti se desi. Koncetracija mora da bude ogormna. Kad igraš ofanzivan fudbal moraš da budeš spreman da će se pozadi nešto desiti. Zato imamo momke koji imaju iskustvo da reše te problem”, iskren je Stanković.

Takav je i kad govori o zdravstvenom stanju Aleksandra Kataija i El Fardua Bena, koji su u javnosti već bili precrtani za meč sa Čukom.

“Nisu to povrede. To je preventiva. Katai je OK, ali utakmica koju igramo 16. septembra je utakmica sezone u ovom trenutku. Ne mogu da pričam o tome, jer želim da se spremim za Čukarički. Videćemo da li će Katai da igra ili ne. Nema nikakvih problema. I te povrede, manje pauze, sastavni su deo fudbala. Ne treba ih gledati sa dramom, nego ih rešiti u što bržem periodu. Tako da će i Katai i Ben biti spremni, samo ću ja odlučiti da li ću da ih stavim na teren ili ne”.

Za kraj, o sezoni bez navijača. Zvezdi možda i najmanje odgovara, jer je poznata kao klub čiji je stadion umeo da zastraši rivala.

“To je hendikep za sve nas. Za ceo fudbal, globalno. Žao mi je što se polako navikavamo. Naravno da ne treba rizikovati, ali nije isto. Posebno za Zvezdu kao klub koji ima unikatne navijače, koji stvarno prave razliku. Mađioničari su da naprave prevagu u sekundi. Meni lično, sever mnogo nedostaje”.