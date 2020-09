Publike još uvek nema na tribinama u srpskom fudbalu, a još uvek nije poznato kada će je biti i u kolikoj meri, ali to ne sprečava navijače Crvene zvezde da pokažu vernost voljenom klubu. Srpski šampion je saopštio da je do sada prodao ukupno 2.239 sezonskih ulaznica i pozvao svoje simpatizere da iskoriste priliku do 30. septembra da ih kupe po pretprodajnim cenama.

Crveno-beli se nadaju da će obezbediti plasman u grupnu fazu Lige Evrope i da će UEFA odobriti prisustvo publike.

"Činjenica da se prodaja sezonskih karata odvija u momentu kada zbog trenutne epidemije korona virusa nije moguće prisustvo navijača na utakmicama, biće u istoriji zapisana kao jedinstven primer vernosti i podrške klubu, a mi ćemo znati adekvatno da nagradimo sve koji su kupili sezonske karte u ovom periodu", poručuju crveno-beli.

Crvena zvezda je objavila da će se prodaja sezonskih karata odvijati u prostorijama Servisa za članstvo, radnim danima od 10 do 19 časova i subotom od 11 do 16 časova. Cene do 30. septembra su sledeće:

Sever

Nova karta: 4.000 dinara

Obnova: 2.000 dinara

Istok

Nova karta: 7.000 dinara

Obnova: 3.000 dinara

Porodična (Sektor 2): 1 dinar (za decu do 15 godina, uz odraslu osobu kao nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca)

Nova karta 65+: 5.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

Obnova 65+: 2.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

Zapad

Nova karta: 8.000 dinara

Obnova: 4.000 dinara

Porodična (Sektor 6): 1.000 dinara (za decu do 15 godina, uz odraslu osobu kao nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca)

Nova karta 65+: 6.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

Obnova 65+: 3.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

VIP Zapad

Nova karta: 12.000 dinara

Obnova: 6.000 dinara

Porodična: 4.000 dinara (za decu do 15 godina, uz odraslu osobu kao nosioca paketa - do troje dece na jednog nosioca) (Novo u ponudi)

Nova karta 65+: 10.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

Obnova 65+: 6.000 dinara (Novo u ponudi, za starije od 65 godina)

VIP Galerija

Nova karta: 60.000 dinara

Obnova: 40-000 dinara

VIP 1

Nova karta / obnova: 80.000 dinara

Loža „Pet Zvezdinih zvezda“

Nova karta / obnova: 120.000 dinara