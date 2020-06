Zvezda prvo prodaje Njegoša Petrovića

Crvena zvezda će u letnjem prelaznom roku prvo pokušati da realizuje transfer mladog reprezentativca Srbije Njegoša Petrovića. Odlazak bivšeg člana Rada trebalo bi klubu iz Ljutice Bogdana da donese finansijski mir, kako bi se tokom evropskih kvalifikacija izbeglo novo rezanje plata igračkom kadru.

Fudbaleri Crvene zvezde pristali su da ima od marta do juna zarade budu umanjene za 50 posto, a pred početak nove sezone, moguće je da dođe do novih revidiranja ugovora. Međutim, Sportski Žurnal u današnjem izdanju piše da bi jedan jak transfer rešio gorući problem i izbegao nepopularne mere, koje bi mogle da dovedu do nesluglasica na realaciji igrački kadar – uprava kluba.

Prvi favorit za zapaženu prodaju je Njegoš Petrović, momak pristigao iz Rada tokom letnjeg prelaznog roka prošle godine. Pod komandom Dejana Stankovića, mladi vezista rođen 1999. godine postao je jedan od najznačajnijih igrača crveno-belih. Postigao je sjajan gol na Banovom brdu, pružio korektnu partiju u večitom derbiju. Na Marakani veruju da će zbog karakteristika koje poseduje Petrović biti jako zanimljiv evropskom tržištu. Bez obzira na krizu izazvanu pandemijom virusa korona.

Tokom jeseni postojalo je interesovananje za Petrovića iz Španije, zatim se pričalo o ponudi Sportinga iz Lisabona. Međutim, ljudi iz redova Lavova su negirali da su poslali ponudu vrednu oko četiri miliona evra.

Pre prekida fudbala u Ljutice Bogdana su verovali da će na ime obeštećenja za Petrovića dobiti između četiri i pet miliona evra (deo pripada Radu). Trenutno, ta cifra deluje prilično daleko. Istina, Petrović je bio jako zanimljiv evropskim klubovima i dok je, kao tinejdžer, nosio dres Građevinara sa Banjice. Negde u tom periodu se pričalo da ga je Dejan Stanković preporučio Interu iz Milana, zatim je veliko interesovanje pokazao Bormut koji je odmah želeo da ga prosledi na pozajmicu u švajcarski Cirih.

Negde u tom periodu Petrović je pokidao ligamente kolena. Stagnacija u karijeri bila je logičan sled događaja, mada je pod Stankovićem počeo da podseća na igrača velikog potencijala.

Još to niko javno neće reći, ali na Marakani uveliko planiraju da naredne sezone, prve opcije u srcu manevra, budu Veljko Nikolić i oporavljeni Sanogo.