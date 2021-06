Još jedan Stanković je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom. Posle šefa stručnog štaba Dejana, saradnju sa matičnim klubom produžio je jedan od najtalentovanijih srpskih igrača Nikola Stanković. Vezista rođen 2003. godine je neko od koga na Marakani imaju velika očekivanja u budućnosti. Možda već i u narednoj sezoni kada bi trebalo da zauzme mesto bonusa.

On je već bio na pripremama sa seniorskim timom, a tokom proleća je odigrao više nego solidno u Grafičaru.

„Želeo bih da se zahvalim stručnom štabu Crvene zvezde što su mi ukazali priliku i produžili ugovor do 2025. godine. Nadam se da ću u što kraćem periodu opravdati očekivanja uprave, kompletnog stručnog štaba i saigrača. Čast mi je što će me trenirati Dejan Stanković, svi znamo kakav je fudbaler bio, pa sada i trener. Radujem se njegovim savetima, potrudiću se da ih uvažim pošto mi veoma znače na terenu. Već sam prošao pripreme sa prvim timom, sve sam to video, osetio i nadam se da će ove godine biti lakše. U kvalifikacijama za Ligu šampiona smo izvukli jake rivale, ali ja verujem u svoju ekipu i očekujem da prođemo u veliko evropsko takmičenje“, rekao je Nikola Stanković.

Momak rođen u Vrnjačkoj Banji je sezonu započeo u omladinskoj selekciji crveno-belih koju sa klupe predvodi Marko Neđić gde je odigrao 12 utakmica i postigao jedan gol. Usled svojih izrazito dobrih partija prekomandovan je u seniorski tim Grafičara.

„Ja sam od 2018. godine sa Markom Neđićem. Prve korake na jugu Marakane sam učio od njega i veoma mi je drago što mi je on bio prvi trener. Izveo nas je na pravi put, ne samo kao igrače, već i kao ljude. Zahvalan sam mu i velika mi je čast što mi je bio "šef". Potom sam prešao sam u seniorski tim Grafičara sa Davidom Petrovićem i brzo sam se adaptirao na seniorski fudbal. Priključili su mi se brzo i Marko Lazetić, Uroš Lazić i zajedno smo prošli ovaj nivo takmičenja. Nadam se da ću se brzo naviknuti i na superligaški nivo igranja. Prošle sezone su oboreni razni rekordi, osvojena je dupla kruna, nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu i osvojiti još mnogo trofeja“, dodao je Stanković.