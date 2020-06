Zvezda slavi: Matursko veče jednog tima...

Napisali smo to odavno. Zvezdina sezona jeste uspešna, pošto su ostvarena dva primarna cilja. Crveno-beli su pod vođstvom Vladana Milojevića stigli do Lige šampiona, osvojena je treća uzastopna šampionska titula i to treći put u dugoj istoriji kluba. Uz sve to crveno-bele je delilo samo tri minuta od evropskog proleća, koje im je oduzeo Brazilac Žander igranjem rukom u Pireju. Međutim, negde je, među Zvezdinim pristalicama, ostala gorčina zbog poraza u polufinalu Kupa i utiska da je aktuelni tim Dejana Stankovića odavno prošao zenit.

I pored svih loših strana, viđenih ove sezone, igrači i navijači Crvene zvezde pre, za vreme i posle današnjeg meča protiv Proletera (19.15 časova, TV Arena) imaće priliku da se opusate i proslave trofej. Klub najavljuje veliki spektakl, uz razna osvetljanja, LED efekte, koreografije i neizbežna pirotehnička sredstva... Videćemo kakva će biti reakcija navijača i u kojoj meri će tribine stadiona u Ljutice Bogdana biti popunjene, obzirom da se i nad Crvenom zvezdom nadvila senka korona virusa.

Kako bilo, večerašnji događaj može i da se okrakteriše kao poslednje žurka jednog tima, matursko veče. Neki će vrlo brzo otići u onstranstvo, drugi definitivno neće biti u planovima Dejana Stankovića u narednoj sezoni. Trener srpskog šampiona moraće da deluje brzo i zajedno sa sportskim sektorom kluba ojača tim. Ne samo kvalitetnim iggračima. Crvenoj zvezdi je potrebna sveža krv u svim linijama tima.

Zanimljivo je da će igrači i stručni štab Crvene zvezde dobiti pehar namenjen šampionu Srbije posle večerašnjeg meča sa Proleterom. Upravo zbog svetlosnih i drugih efekata.

Beogradska publika konačno će moći da vidi najveće zimsko pojačanje Seku Sanoga. Vezista iz Obale Slonovače se oporavio od povrede i očekuje se da u kvalifikacijama za Ligu šampiona ima bitnu ulogu. Večeras će imati mali test.

Proleter igra mnogo bolje nego što rezultati pokazuje. Trener Branko Žigić napravio je takmičarsku ekipu, koja može da bude jako nezgodna. Novosađani imaju samo jedan trijumf u poslednjih šest kola. Zanimljivo je da na prethodna tri susreta Proltera došlo gg.

Zvezda je u seriji od dva poraza. GG je gotovo, pa redovna pojava na mečevima šampiona, u poslednje vreme. Tako je bilo na tri od prethodna četiri meča. Golovi bi trebalo da bude i vaš prvi izbor. Posebno uzimajući u obzir svečarski karakter meča.

Proleter nikada nije postigao pogodak protiv Crvene zvezde. Jesenas u Novom Sadu crveno-beli su slavili sa 2:0.

SUPERLIGA SRBIJE – 30. KOLO

Četvrtak

Mladost – Rad 2:0 (1:0)

/Bojović 73pen, Babić 87/

Voždovac – Radnik 1:1 (1:0)

/Zličić 45 – Pejčinović 78ag/

Petak

Spartak - Napredak 0:2 (0:1)

/Vidović 10ag, Mrkić 81/

Vojvodina – Partizan 1:0 (1:0)

/Čović 14p/

Radnički – TSC 3:1 (3:1)

/Čumić 14, Mihajlović 18, 43 - Tomanović 26/

Subota

14.30 (1.90) Javor (3.50) Inđija (4.20)

16.30 (1.35) Čukarički (4.90) Mačva (9.50)

19.15 (1.12) Crvena zvezda (10.00) Proleter (17.00)