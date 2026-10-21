ZVEZDA - TIM ZA KOPENHAGEN: Čam jedina promena u odnosu na Lugano

Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 19:28
Drugu promenu bi mogao da izazove ulazak Ivanića u startnih 11
Stvari kojima ste zadovoljni retko menjate, a Albert Rijera je bio veoma zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala u većem delu meča sa Luganom prošlog četvrtka. Stoga se ni startna postava u sutrašnjem okršaju sa Kopenhagenom (18.45) neće previše menjati u odnosu na meč na AIL areni.
U startnih 11 ulazi igrač koji se ispostavio kao najproduktivnija izmena pre sedam dana, Muhamed Čam. Austrijski fudbaler je na teren ušao u 64. minutu umesto Tomasa Handela, a tri minuta kasnije bio asistent za pogodak Radeta Krunića. Čam je sve do same završnice utakmice, kada je pao čitav tim Alberta Rijere, bio vrlo konkretan u završnoj trećini terena, pa će upravo zbog toga zameniti Portugalca u timu.
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Ostale pozicije u timu bi trebalo da budu pokrivene na identičan način kao u Švajcarskoj, a jedinu dilemu ostavlja status Mirka Ivanića. Kapiten Crvene zvezde se vratio iz povrede, nije bio u konkurenciji u Luganu, ali je ušao u igru u poslednjih pola sata protiv Mladosti iz Lučana i asistirao za gol Timija Maks Elšnika. Ivanićev ulazak u tim bi izazvao dodatna pomeranja u timu.
Rade Krunić će ponovo komandovati veznim redom, gde će oko sebe imati Elšnika, Kostova i Gaštarova, a mladi Makedonac će ponovo imati zaduženje da učestvuje u organizaciji napada iz poslednje linije. Gaštarov i mladi Stefan Gudelj će biti posebno nadahnuti, pošto su dan pred utakmicu parafirali nove ugovore sa srpskim šampionom.
Gudelj će biti centralna figura odbrane, uz pomoć Nakajame, ali i Ristića i Lučića po bokovima. Bamba Dijeng će ponovo biti usamljen u napadu, ali se očekuje da mu ulascima iz drugog plana ozbiljno pomažu Muhamed Čam i Vasilije Kostov.
Važnu ulogu imaće i rezervisti u poslednjih pola sata utakmice, kako ne bi došlo do pada kao u Švajcarskoj. Pored Ivanića treba očekivati i ulaske Handela, Arnautovića, Kataija, Balova...
Očekivani sastav Crvene zvezde za meč sa Kopenhagenom: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Lučić, Elšnik, Krunić, Kostov, Ristić - Čam - Dijeng.