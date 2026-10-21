ZVEZDA - TIM ZA KOPENHAGEN: Čam jedina promena u odnosu na Lugano

Stvari kojima ste zadovoljni retko menjate, a Albert Rijera je bio veoma zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala u većem delu meča sa Luganom prošlog četvrtka. Stoga se ni startna postava u sutrašnjem okršaju sa Kopenhagenom (18.45) neće previše menjati u odnosu na meč na AIL areni.

U startnih 11 ulazi igrač koji se ispostavio kao najproduktivnija izmena pre sedam dana, Muhamed Čam. Austrijski fudbaler je na teren ušao u 64. minutu umesto Tomasa Handela, a tri minuta kasnije bio asistent za pogodak Radeta Krunića. Čam je sve do same završnice utakmice, kada je pao čitav tim Alberta Rijere, bio vrlo konkretan u završnoj trećini terena, pa će upravo zbog toga zameniti Portugalca u timu.