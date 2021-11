Zvezda traži novu injekciju samopouzdanja i stavlja pritisak na Partizan

Uradili su crveno-beli šta je do njih i pobedom protiv Ludogoreca 1:0 vratili se na prvo mesto svoje grupe Lige Evrope. Nije im, međutim, išao u korist rezultat iz Danske, gde je Midtjiland savladao Bragu 3:2 golom iz penala u nadokandi, pa u poslednje kolo ulaze pod strepnjom za ostanak u drugom po rangu UEFA takmičenju.

Moraće za nešto manje od dve nedelje da savladaju Portugalce u gostima kako bi bez obzira na ishod meča Ludogorec - Midtjiland zadržali prvo mesto i put u osminu finala. U suprotnom, crveno-belima je neophodno da poslednjeplasirani i rezultatski nezainteresovani Bugardi odole Dancima i ostanu neporaženi kako bi se našli u narednoj fazi Lige Evrope i protiv nekog od trećeplasiranih timova iz Lige šampiona borili za osminu finala. Ako na kraju, ipak, budu treći, izabranici Dejana Stankovića sele se u Ligu konferencije.

14.25: (1.10) Crvena zvezda (11.0) Spartak (19.0)

Svim tim kalkulacijama, međutim, na Marakani će se baviti kada se približi put u Bragu. Pre toga čekaju ih dva meča Superlige Srbije, protiv Spartaka i Voždovca. Oba kod kuće, posle četiri uzastopna gostovanja u domaćem prvenstvu.

Turneja je počela porazom u Surdulici (1:2), zbog čega Stanković i njegovi igrači moraju maksimalno ozbiljno da shvate duel sa Spartakom (14.25, Arena Sport premium 1), iako subotički Golubovi još od oktobra 2016. nisu uspeli da izbegnu poraz u duelima sa Crvenom zvezdom. Nanizao je srpski šampion 11 uzastopnih pobeda, ali zna Zvezdin trener da ne sme unapred da računa tri boda, koja bi njegov tim približila vodećem Partizanu na isto toliko zaostatka i prebacila pritisak na crno-bele uoči susreta sa Voždovcem u gostima (16.30, Arena Sport premium 1).

"Bila je prednost i pet, nekad iosam, neki su računali 11 bodova. Crvena zvezda sama po sebi vuče pritisak i da si na 0, plus tri, plus dva, minus tri ili šest uvek je imperativ pobeda. Crvena zvezda je rezultat, iz utakmice u utakmicu. Istorija je lepa, ali moramo da gledamo sadašnjost i unapred, svaka tri boda su mnogo značajna. Lakše je kada si na minus šest i utakmicu manje, sigurno nego da je razlika veća, ali opet bi bilo bolje da smo na nula ili plus tri. Spremaćemo utakmicu po utakmicu, tri po tri boda, dati celog sebe i svešćemo račune na kraju", istakao je Stanković u najavi utakmice.

Povratkom Vladimira Gaćinovića Subotičani su podigli formu. U Beograd dolaze kao šestoplasirani tim prvenstva, sa pet uzastopnih mečeva bez poraza. Ipak, posle tri pobede upisali su dva remija. U prošlom kolu iznenadio ih je kragujevački Radnički. Pretposlednji sa superligaške tabele odneo je bod sa Gradskog stadiona golom u 90. minutu za 1:1.

U letošnjem susretu Zvezde i Spartaka, crveno-beli slavili su kao gosti 3:1. Poveli su već u 5. minutu preko Mirka Ivanića, pa je domaćin izjednačio u 26. autogolom Radovan Pankova, ali nerešen rezultat nije dugo stajao na semaforu. Od 39. minuta bilo je 2:1 za goste zahvaljujući Benu, da bi u nadoknadi utakmice bivši Zvezdin napadač Nikola Krstović postavio konačnih 3:1.

On više nije u klubu, a okršaju 18. kola domaćini će biti bez Gelora Kange koji je dobio dozvolu da otputuje kako bi rešio privatne obaveze zbog smrti oca. Najavio je Stanković da će meč propustiti i Rišairo Živković, Veljko Nikolić, Luis Dioni i Aksel Bakajoko. Protiv Ludogoreca zbog temperature nije igrao Milan Rodić, dok je Aleksandar Katai izdržao prvo poluvreme. Nastup ovog prvog u današnjem susretu neizvenstan je, dok bi Katai trebalo da se nađe u timu od starta.

Miloša Degeneka i Marka Gobeljića nije bilo u konkurenciji u Ligi Evrope zbog crvenih kartona. Nije isključeno da protiv Subotičana dobiju šansu u nekom momentu kako bi hvatali ritam za Portugaliju, ali prednost ipak ide Pankovu i Erakoviću.

Izostanak Kange otvara priliku da Petar Stanić počne uz Njegoša Petrovića na sredini (Sanogo je i dalje rovit i Stanković verovatno neće rizikovati), a nove minute mogao bi da dobije i mladi Marko Lazetić.

Pobeda protiv Spartaka bila bi 21. ove sezone u svim takmičenjima, a 14. u Superligi. Jasno je da u Zvezdi žele da s tri boda zaokruže pozitivan rezultat protiv Ludogoreca.

"Pobede su penicilin za sve. Imali smo utakmica gde smo gubili u Evropi, pa smo se vraćali jači. Drugačije su utakmice u Evropi i prvenstvu, bitno nam je da smo se dobro odmorili. Imaćemo fokus, igramo dve utakmice kod kuće, očekujemo šest bodova, da se približavamo kraju polusezone…", poručio je Stanković.

Nova pobeda dodatno bi učvrstila samopouzdanje njegovom timu pred izuzetno važan meč sa Bragom.

SUPERLIGA SRBIJE, 18. KOLO

CRVENA ZVEZDA - SPARTAK, 14.25 (Arena Sport premium 1)

Beograd

Stadion Rajko Mitić

Sudija: Marko Ivković

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Eraković, Pankov, Dragović, Gajić - Petrović, Stanić - Ben, Ivanić, Katai - Pavkov.

Spartak (4-4-1-1): Dubljanić - Dunđerski, Ivančević, M. Bogićević, Milošević - Bijelović, Šimura, Vikadović, Srećković - Šćepanović - Nikolić.