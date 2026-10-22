Zvezda više ne sme da igra za utiske

Miloš Milojević je bio, ispostaviće se, kratkoročno rešenje da se ugasi požar posle odlaska Dejana Stankovića. Posle tri meseca, negde tokom zimskih priprema, znalo se da neće dobiti šansu na duge staze.

Barak Bahar je bio greška, što su i najodgovorniji na Marakani spoznali još u novembru. Znali su i da samo Vladan Milojević može da sastavi popucale odnose u vrlo jakoj svlačionici srpskog šampiona.

U slučaju Alberta Rijere situacija je drugačija. I dalje veruju na Marakani da je nekadašnji trener Celja i Ajntrahta neko ko može da unapredi klub na svim nivoima, i spremni su na povećan nivo stresa u narednih šest meseci. Barem javno. Međutim, pogled u budućnost ne amnestira Rijeru od odgovornosti, počev od večerašnjeg meča sa Kopenhagenom. Zbog brojnih dešavanja u gradu, evropski meč Crvene zvezde nije uopšte u prvom planu ovdašnje javnosti, što dodatno olakšava posao španskom stručnjaku. Niti se u sitna crevca analizira njegova taktika i personalne odluke, niti se duel sa Kopenhagenom posmatra kao onaj koji mora da se pobedi. Slična situacija je bila prošlog novembra kada je u Beogradu gostovao rumunski FCSB.

Upravo zbog toga, Crvena zvezda treba da se vrati u nekadašnji mod, kada je reč o Evropi. O utiscima se raspravlja dan ili dva, ali to što je srpski šampion zaista delovao dobro u Luganu ne ulazi u tabelu. Kao što se patriotizam ne sipa u traktor, niti se maže na hleb. Mora Crvena zvezda da bude pragmatična, posebno što je Kopenhagen bolji tim od Viktorije Plzenj i Lugana. I dobar rezultat bi značio da je srpski šampion stvarno na dobrom putu.

Zvezdin okvirni plan je bio da na kraju prve faze bude u osam najboljih timova Lige konferencije i preskoči baraž za osminu finala. Lugano je otežao tu ambiciju, a novi poraz ostavio bi mogućnost crveno-belima da isključivo razmišljaju o tome da se nađu u prva 24 tima trećeg takmičenja UEFA.

„Možemo da prođemo dalje sa osam bodova, ali je bolje da imamo 15“, rekao je Albert Rijera.

Možda je to skrivena ambicija španskog stručnjaka da pobedi sve do kraja. Samo da onda bude malo više takmičar.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO

Četvrtak

16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)

18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)

18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)

18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)

18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)

18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)

18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX

18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)

21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX

21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)

21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)

21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)

21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)

21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)

***Kvote su podložne promenama