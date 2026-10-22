Zvezda više ne sme da igra za utiske

Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 13:05
Crvena zvezda treba da se vrati u nekadašnji mod, kada je reč o Evropi
Poražena je Crvena zvezda u Luganu sopstvenim greškama, odbivši da bude pragmatična u evropskoj utakmici, ali su čelnici i sportski sektor srpskog šampiona odlučili da viđeno u Švajcarskoj gledaju kroz ružičaste naočare. Bili su vrlo zadovoljni igrom do finiša i osetili potrebu da pohvale Alberta Rijeru i daju mu "bust" samopouzdanja kako bi do juna napravio i skrojio tim po svojoj meri.
I zaista, rođeni Majorčanin je dobio što nijedan trener pre njega – nije. Vladan Milojević je od prvog dana prvog mandata morao da rudari kako bi izvukao klub iz evropskih dubina. Bez perioda privikavanja. Dejan Stanković je ušao u cipele najboljeg Zvezdinog trenera u ovom veku i morao da se suočava sa neizbežnim poređenjima. U drugom boravku imao je zadatak da prodrma ravnodušan tim i povrati dominaciju u srpskom fudbalu. Uspeo je kratkoročno, ali ovog leta je sve otišlo u bestrag.
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Miloš Milojević je bio, ispostaviće se, kratkoročno rešenje da se ugasi požar posle odlaska Dejana Stankovića. Posle tri meseca, negde tokom zimskih priprema, znalo se da neće dobiti šansu na duge staze.
Barak Bahar je bio greška, što su i najodgovorniji na Marakani spoznali još u novembru. Znali su i da samo Vladan Milojević može da sastavi popucale odnose u vrlo jakoj svlačionici srpskog šampiona.
U slučaju Alberta Rijere situacija je drugačija. I dalje veruju na Marakani da je nekadašnji trener Celja i Ajntrahta neko ko može da unapredi klub na svim nivoima, i spremni su na povećan nivo stresa u narednih šest meseci. Barem javno. Međutim, pogled u budućnost ne amnestira Rijeru od odgovornosti, počev od večerašnjeg meča sa Kopenhagenom. Zbog brojnih dešavanja u gradu, evropski meč Crvene zvezde nije uopšte u prvom planu ovdašnje javnosti, što dodatno olakšava posao španskom stručnjaku. Niti se u sitna crevca analizira njegova taktika i personalne odluke, niti se duel sa Kopenhagenom posmatra kao onaj koji mora da se pobedi. Slična situacija je bila prošlog novembra kada je u Beogradu gostovao rumunski FCSB.
Upravo zbog toga, Crvena zvezda treba da se vrati u nekadašnji mod, kada je reč o Evropi. O utiscima se raspravlja dan ili dva, ali to što je srpski šampion zaista delovao dobro u Luganu ne ulazi u tabelu. Kao što se patriotizam ne sipa u traktor, niti se maže na hleb. Mora Crvena zvezda da bude pragmatična, posebno što je Kopenhagen bolji tim od Viktorije Plzenj i Lugana. I dobar rezultat bi značio da je srpski šampion stvarno na dobrom putu.
Zvezdin okvirni plan je bio da na kraju prve faze bude u osam najboljih timova Lige konferencije i preskoči baraž za osminu finala. Lugano je otežao tu ambiciju, a novi poraz ostavio bi mogućnost crveno-belima da isključivo razmišljaju o tome da se nađu u prva 24 tima trećeg takmičenja UEFA.
„Možemo da prođemo dalje sa osam bodova, ali je bolje da imamo 15“, rekao je Albert Rijera.
Možda je to skrivena ambicija španskog stručnjaka da pobedi sve do kraja. Samo da onda bude malo više takmičar.
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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX
18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)
18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)
18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)
18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)
18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)
18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)
18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX
18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)
21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX
21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)
21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)
21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)
21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)
***Kvote su podložne promenama