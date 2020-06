Zvezda za Jovančića čeka 750.000 dolara

Crvena zvezda, bar zas sada, ima samo jednu ponudu za potencijalne izlazne transfere. Pisalo se već o želji Arisa i AEK-a da dobiju argentinsko krilo Matea Garsiju po ceni od 1,2 miliona evra za 50 postro ugovora. Srpski šampion traži nešto više... Nadaju se na Marakani da će uskoro dobiti još konkretnih ponuda kada je reč o igračima sa velikom minutažom, posebno što je jedan od klubova iz Saudijske Arabije pokazao ozbiljno interesovanja za iskusnog vezistu Dušana Jovančića. Pijaca u toj zemlji nije otvorena zbog pandemije virusa korona, očekuje se da se to desi za nekoliko sedmica. Dovoljno vremena da na Marakani dobiju papir sa konkretnom ponudom.

Reč je o 750 hiljada dolara za momka koji je u prvoj sezoni u Crvenoj zvezdi predstavljao jednu od najvećih senzacija tima Vladana Milojevića. Odigrao je odlične kvalifikacije, zaključno sa mečom u Salcburgu, da bi u epskom meču protiv Liverpula, odigranom 6. aprila 2018. godine, bio jedan od tihih heroja. Njegove partije su dobile na značaju obzirom da tog leta nije doveden kao kapitalac, već igrač za rotaciju. Međutim, u tandemu sa Nenadom Krstičićem ili Brankom Jovičićem, visoki Beograđanin je bio jedan od stubova Milojevićevog sistema.

Nagrađen je novim ugovorom aprila 2019. godine, sa značajno podebljanim finansijskim uslovima.

Ove sezone, možda i zbog odlaska Krstičića, Dušan Jovančić nije ponovio sjajane partije u Ligi šampiona. Pao je kao i kompletan tim u mečevima protiv Bajerna i Totenhema. I pored toga zadržao je status startera i na početku ere Dejana Stankovića. Skupio je 27 utakmica u svim takmičenjima ove sezone uz jedan gol.

Ranije se pominjalo da je za Dušana Jovančića interesovanje pokazao mađarski šampion Ferencvaroš, poljski Leh je dolazio u Beograd, ali nije ponudio dobre lične uslove iskusnom vezisti. U zimskom prelaznom roku Jovančić je ponuđen Alavesu, ali je na kraju ostao na Marakani.

Jovančić je u kategoriji srednje plaćenih igrača Zvezde (oko 250 hiljada evra po godini). U Arabiji bi mogao da računa na značajno bolje uslove i najveći ugovor u karijeri. Na taj način naplatio bi vrlo neobičan fudbalski put. Posle omladinskog staža u Obiliću, Jovančić je morao da se dokazuje u četvrtom i trećem rangu takmičenja, da bi preko Borca iz Čačka i Vojvodine zaslužio poziv Crvene zvezde.

Bez obzira na status Dušana Jovančića, Crvena zvezda planira dovođenje još jednog veznog igrača. Pored mladog Banjca, do sada se najviše pominjao Evgeni Onazi iz Denzilispora, i to kao želja Dejana Stankovića. Čeka se rasplet situacije oko Njegoša Petrovića, projektovanog za prvu veliku prodaju. Zvezda je nameravala da za mladog reprezentativca Srbije inkasira između četiri i pet miliona evra. Pitanje je koliko je to realno posle pandemije virusa korona i nešto bleđih izdanja Petrovića u finišu sezone.