Crvenu zvezda je ostvarila prve ciljeve u ovoj sezoni, koji su se ticali plasmana u grupnu fazu jednog od dva najvažnija klupska takmičenja na Starom kontinentu, ali srpskog šampiona tek očekuju ozbiljni izazovi i planovi u narednom periodu. Jedan od njih tiče se i rekonstrukcije ekipe, za koju se čini da je neminovna na kraju ove sezone. Činjenično stanje kaže da su u poslednju godinu ugovora ušla čak osmorica prvotimaca kluba iz Ljutice Bogdana, pa je izvesno da će već narednog leta ekipa Dejana Stankovića imati drugačiji izgled.

Dvojici prvotimaca aktuelni ugovori ističu već 31. decembra. U pitanju su Aleksa Vukanović i Slavoljub Srnić, koji su već sada u situaciji da pregovaraju sa drugim klubovima, a prvog dana 2022. godine mogu i formalno da promene sredinu. Ostalima ugovor traje zaključno sa 30. junom, a u ovom trenutku to su Milan Rodić, Milan Gajić, Marko Gobeljić, Mirko Ivanić, Radovan Pankov i Miloš Gordić.

Kao što ste već mogli da pročitate na Mozzart Sportu, za Milana Rodića je spreman novi ugovor do 2025. godine i veruje se da će on uskoro biti potpisan. Na stadionu Rajko Mitić se uveliko radi i na produžetku saradnje sa nezamenjivim vezistom Mirkom Ivanićem, pa je jasno da su to prioritetni poslovi za čelnike srpskog šampiona u narednim danima. Nikakve neizvesnosti ne bi trebalo da bude oko produžetka saradnje mladog čuvara mreže Miloša Gordića, koji je odlično branio u Mačvi prošle sezone, pa je ove priključen prvom timu i na njega se ozbiljno računa u budućnosti. U međuvremenu je i debitovao u crveno-belom dresu na gostovanju Spartaku u Subotici.

Ostaje da se vidi šta će biti u slučaju ostalih prvotimaca koji su ušli u poslednju godinu ugovora. Naravno, mnogo toga će zavisiti od toga za kakvu će se ulogu svaki pojedinaca izboriti kod Dejana Stankovića ove sezone, ali i od daljih planova samih igrača za budućnost.

GOBELJIĆ I RODIĆ VEZALI SVIH PET EVROPSKIH SEZONA

Najduži staž u crveno-belom dresu od igrača koji su ušli u poslednju godinu ugovora ima Marko Gobeljić, koji je na Marakanu stigao u julu 2017. godine iz kruševačkog Napretka. Gobeljić je, baš kao i Milan Rodić, učestvovao u svim evropskim sezonama u poslednje četiri sezone i to će učiniti i u petoj. Do sada je ostvario 146 nastupa za srpskog šampiona i postigao devet golova. Milan Gajić je na Marakanu stigao u februaru 2019. godine, nakon teškog perioda u francuskom Bordou, a onda se postepeno borio za sve važniju ulogu u crveno-belom dresu. Najkonstantniji je bio prošle sezone, kada je zabeležio 49 nastupa u svim takmičenjima, postigao tri gola i ostvario sedam asistencija. Na početku ove sezone deli minutažu sa Markom Gobeljićem, a tako će izvesno biti i tokom kompletne sezone. Ukoliko Crvena zvezda na kraju ne ponudi nove ugovore ni Gajiću, ni Gobeljiću, to znači da bi srpski šampion bi već od zime mogao da krene u poteru za novim desnim bekom za narednu sezonu.

Radovan Pankov je na Marakanu stigao u julu 2019. godine iz Radničkog iz Niša i do sada zabeležio tačno 80 nastupa u dresu srpskog šampiona. Najviše ih je odigrao prošle sezone, ukupno 44 u svim takmičenjima, uz dva gola i dve asistencije. Ukoliko napusti station Rajko Mitić narednog leta, zvezdaška publika će ga pamtiti, pre svega, po hladnokrvnosti u penal seriji u Kopenhagenu, koja je crveno-belima utabala put ka trećem uzastopnom učešću u grupnoj fazi evropskih takmičenja. Ovu sezonu, Pankov je započeokao standardni štoper u tandemu sa Aleksandrom Dragovićem, ali ga je od gostovanja u Tiraspolju u poslednjoj liniji zamenio Miloš Degenek, pa je u ovom trenutku prva alternativna opcija na štoperskom mestu kod Dejana Stankovića.

SANOGO U POLSEDNJU GODINU UGOVORA ULAZI 31. DECEMBRA

Među igračima Crvene zvezde koji će biti slobodni narednog leta nalazi se i francuski napadač Lois Dioni, kome 30. juna ističe pozajmica iz Anžea. Dionija su na startu progutala velika očekivanja na Marakani, nije se snašao, a nije ni bio fizički spreman za izazove, pa se govorilo da bi ekspresno mogao da napusti redove srpskog šampiona. Ostao je u Beogradu, ali je ulogu startnog špica u međuvremenu preuzeo Milan Pavkov. Dioni mora da čeka novu šansu za dokazivanje i maksimalno je iskoristi, pošto već u januaru stiže silno motivisani Ohi Omoižuanfo. Tu je i supertalentovani Marko Lazetić, koji će dobiti važniju ulogu u nastavku sezone. Jasno je da će Dioniju sada biti mnogo teže nego na početku sezone da se izbori za svoju poziciju u timu, a ukoliko ostane u drugom planu, priča o eventualnom prevremenom rastanku ponovo bi mogla da se pokrene na zimu.

Upravo 1. januara u poslednju godinu ugovora ući će nezamenjivi Seku Sanogo. Defanzivni vezista u maju sledeće godine ulazi u 34. godinu života, ali je odavno postalo jasno da se njegov značaj u crveno-belom dresu ne ogleda kroz tržišnu vrednost i potencijal takve vrste, već kroz ono što pruža na samom terenu. Svima na Marakani je jasno kakvog vezistu imaju u timu, kao i koliko je teško naći dostupnog igrača makar približnog kvaliteta na tržištu, pa ostaje da se vidi kakvi su planovi čelnika srpskog šampiona po ovom pitanju. U međuvremenu je bez ozbiljne uloge u timu ostao Njegoš Petrović, koji je u ovom trenutku jedina klasična alternativa za Sanoga. Od naredne sezone, nakon završene pozajmice u Metalcu, konkurenciju na ovom mestu bi mogao da pojača i Ričard Odada, ali mladi Kenijac ove sezone prvo mora da pokaže da je u stanju da pravi razliku na superligaškim terenima u dresu kluba iz Gornjeg Milanovca, pa tek onda da se nada minutaži na stadionu Rajko Mitić.