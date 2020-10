Goreo je Banjik početkom osamdesetih na travi Marakane i prosuo prednost iz Ostrave pred naletima supertalentovanog tima, predvođenog Dušanom Savićem i Vladimirom Petrovićem (3:0). Grcala je Slavija iz Praga na istom mestu 2009. godine, iako vidno jača od Crvene zvezde pod skutima sreće provukla se u Ligu Evrope pored tima Pižonovih ratnika.

Veliku evropsku odiseju Vladan Milojević je počeo duelom iz leta 2017. godine kada je skupocena ekipa praške Sparte ostavila ponos u tunelu stadiona u Ljutice Bogdana, pa je ekspresno “škartirana” sa scene Starog kontineta.

Sva ta češka stradanja u glavnom gradu Srbije prekinuo je još 2006. godine Sloven iz Libereca. Budući i bivši rival Crvene zvezde ostao je po jednom paramteru unikat u otadžbini. Pobedio je u Beogradu, namirisavši sve slabosti tima Dušana Bajevića.

Najavio je Liberec dvostrukim trijumfom teška evropska vremena za Crvenu zvezdu, a sada bi trebalo da bude početna tačka u novom uzletu. Ali da će biti lako neće. Na to u razgovoru za MOZZART Sport upozorava Zvezdin Atomski Mrav, Srđan Plavšić, koji je u dresu praške Slavije mnogo puta vojevao sa ekipom koja će se u četvrtak veče predstaviti u Beogradu.

“Dve stvari idu na ruku rivalu Crvene zvezde. To što se ne igra prvenstvo Češke više predstavlja plus nego minus za Slovan iz Libereca. Oni nemaju dubok i širok roster, veliki izbor kvalitetnih igrača. Što znači da će u Beograd doći odmorni i fokusirani na Crvenu zvezdu. Samo razmišljaju o Evropi. Tradicija češkog fudbala se zasniva na jakim i dobrim treninzima. Oni će imati sve igrače na raspolaganju. Tokom oktobra su odigrali samo tri zvanična meča. Dakle nema povređenih, kažnjenih, rovitih. Svi su u punom treningu”, počinje priču za naš portal Srđan Plavšić.

Srđan Plavšić (©Starsport)

Crvena zvezda kao predstavnik drugog šešira je nominalni favorit, ali... Nekadašnji mladi reprezentativac naše zemlje ne može da prežali što Slovan neće osetiti faktor Marakane.

“Navijači ne igraju, ali... Slovan iz Libereca baš ima sreće, jer se zna kako atmosfera Delija može da ponese tim ka uspehu. Oni se sa takvim prizorima ne sreću u ovdašnjoj ligi. Ma, ni približno. Sećam se kad smo mi gostovali pre tri leta u Beogradu. Danima se pričalo o atmosferi u Beogradu, neki od mojih saigrača su i dan pre utakmice imali tremu. Neko je lepo napisao da je Sparta ostavila ponos u tunelu Marakane. Zvezda je odigrala sa puno naboja, jako od početka. Presing na našoj polovini. Siguran sam da bi strah obuzeo igrače Slovana. Ali, hajde da kažemo nešto i o Zvezdi. Budu li čvrsti i odgovorni, pobeda neće doći u pitanje. To potpisujem”.

Crvena zvezda deluje umorno, na tri poslednje takmičarske utakmice postigla je samo jedan gol. I to iz penala preko Aleksandra Kataija. Sa druge strane Slovan dobre rezultate gradi iz defanzive. Tako su i došli do Liga Evrope preko APOEL-a, tako su i napravili malo iznenađenje i pobedili Gent.

“Oni već godinama imaju saradnju sa našim rivalskim klubom, Slavijom. Pojačavaju se igračima iz tog kluba, po toj matrici su doveli Abdula Jusufa, napadača iz Bahreina. Vrlo nezgodan špic, težak za čuvanje. Postiže važne golove, juri ga lopta. Ponavljam: baš je nezgodan. Međutim, kada pričamo o Slovanu izdvojio bih momka sa brojem deset na leđima. Iskusni Čeh Jakub Pešek, celu karijeru je vezao za domaću ligu. Već tri godine igra standardno za Liberec. Odlična tehnika, vizija igre, uvek traži situaciju jedan na jedan. Ne boji se da preuzme odgovornost. Njihov ubedljivo najkreativniji igrač”.

Abdula Jusuf, golgeter od 194 centimetara (©AFP)

Upozorio je, između redova, Srđan Plavšić Sekua Sanogoa, ali imajo je savet i za ofanzivce iz veznog reda Crvene zvezde.

“Tu je još jedan igrač na koga treba obratiti pažnju. Igra jako ‘prljavo’. To je Afrikanac Kamso Mara, čini mi se da je iz Gvineje. Dugo je standardan i mnogo toga u igri Slovana se vrti oko njega. Prvi zadatak mu je da kvari igru rivala, prekida akcije. Ali ne zadovoljava se tim poslovima. Povuče ga lopta, voli da se ubaci napred i šutira sa distance”.

Još malo o Slovanu.

“Oni su takvi, ne menjaju stil. Protiv bilo koga da igraju vode se devziom da je najvažnije sačuvati mrežu. Zato i primaju malo golova. Čvrsti su, jako ulaze u duele. Videće trener Crvene zvezde Dejan Stanković da da su jako dobro oranizovani. Stoje uvek dobro i gusto. Svako tačno zna zašta je zadužen. Pa napred šta urade”.

Reči Srđana Plavšića nagoveštavaju da će igrači i stručni štab Crvene zvezde morati da se naoružaju strpljenjem. I čekaju pravi momenat da otvore Čehe.

“Zvezda je kvalitetnija, tu nemam ni najmanju dilemu. Treba to dokazati. Ali crveno-beli će morati da uzmu sve što im se pruža. Stvoriće šanse, bilo bi dobro da iskoriste prvu i drugu. Tada će sve biti mnogo, mnogo lakše. Ali uopšte ne sumnjam da će Dejan Stanković dobro pripremiti meč. Uveriti se u sve što sam rekao o Slovanu. Samo Zvezda ne treba da se prilagođava, već da igra kako zna. Kreativnija je. Jednostavno – bolja. Dobro je to izgledalo i u Hofenhajmu. Dugo se utakmica lomila. Otišla je na stranu nemačkog predstavnika. Ali sad moj bivši klub ima dobru šansu da dođe do bodova i najavi proleće. Držaćemo fige Zvezdi”, završava Plavšić.