Crvena zvezda je ponovo stresirala svoje navijače, ali je uspela da se potvrdi na evrosceni. Četvrtim uzastopnim plasmanom u grupnu fazu jednog od dva međunarodna takmičenja srpski šampion je kompletirao ozbiljan ciklus u evropskom fudbalu i ponovo došao do prilike da se nadmeće sa onim kvalitetnijim protivnicima na Starom kontinentu. Ekipa Dejana Stankovića je potvrdila ulogu favorita protiv protiv Ararata i golovima Aleksandara Kataija i Dijega Falčinelija obezbedila plasman u grupnu fazu Lige Evrope, dok je jedini pogodak za jermenskog šampiona postigao neugodni Mailson Lima - 2:1 (1:0).

Srpski šampion je uspeo da kruniše evedentnu razliku u kvalitetu u odnosu ja rivala, iako je imao periode ozbiljne krize tokom utakmice, a posebno u završnici meča. Od velike važnosti bilo je to što su Beograđani u idealnom trenucima došli do vođstva posle majstorije Aleksandara Kataija u završnici prvog poluvremena. Vrata grupne faze takmičenja otvorio je Dijego Falčineli na isteku časa igre, posle svoje dobre kretnje i preciznog udarca glavom nakon pravovremenog centaršuta Mirka Ivanića. Ali ni to nije bilo dovoljno da se potpuno slomi otpor protivnika. Ararat je uspeo da iskoristi prazan hod crveno-belih sredinom drugog poluvremena i smani rezultat preko Lime u 72. minutu. Stankovićev tim je dobrih 15 minuta bio bez kontrole dešavanja na terenu, pa je mogao još jednom da bude kažnjen, ali Jermeni nisu uspeli da iskoriste nekoliko ozbiljnih napada i jednu veliku šansu pred golom Milana Borjana.

Aleksandar Katai je nanizao dvojicu protivničkih igrača kod vodećeg gola u 45. minutu, ali je ga je pogledalla i sreća u ključnom trenutku kada ga je napucao defanzivac Ararata, a lopta pronašla put iza leđa odličnog Stefana Čupića. Zvezda je vodećim golom sa sebe skinula nervozu koja ju je progonila čitavo prvo poluvreme i sprečavala je da bude mirna u onim trenucima kada je bilo neophodno napraviti ključni pas u završnici napada. Ararat je sa druge strane pokazao da i te kako ume da odgovori iz kontranapada, ali srećom po srpskog šampiona najveći broj njih, sve do gola Lime, nije bio kompletan. Samo minut pre gola Jermena šansu da reši pitanje pobednika propustio je Dijego Falčineli, kome je Čupić zaustavio udarac, a onda se sve preokrenulo praktično u narednom napadu.

Falčineli (©Star Sport)

Formacijom bez klasičnog defanzivnog veznog igrača Dejan Stanković, sve do ulaska Njegoša Petrovića (65. minut), nije imao klasično "osigurača" veznog reda, koji bi bio tu da ispravi eventalnu grešku u organizaciji igre, ali je sa druge strane srpski šampion dobio jednog više krativca u manevru, što je Araratu remetilo defanzivnu koncepciju. Najbliži protivničkom golu od igrača sredine terena bio je Mirko Ivanić, koji je u nekoliko navrata odlično probijao linije protivničkog tima, dok su Gelor Kanga i Veljko Nikolić imali zadatak više u defanzivi, a posebno mladi vezista koji je dobro balansirao između napada i odbrane.

Petrović je na teren ušao u trenutku kada su Beograđani želeli da "zatvore meč", ali je madom vezisti u 65. minutu pobegao rezervista Otubandžo, koji je povukao brzu kontru. Borjan je uspeo da odbrani njegov pokušaj, ali je tu bio Lima da ispravi tu situaciju. Zvezdi se posle tog pogotka uvukla nesigurnost u redove, Stanković je uvođenjem Gavrića umesto Kataija pokušao da vrati svežinu svom timu, a potom je defanzivu pojačao uvođenjem Gobeljića umesto Bena. Crveno-beli su u samoj završnici nekako uspeli da obezbede ravnotežu na terenu i izbegnu veliku dramu, pa se u grupnoj fazi Lige Evrope zasluženo našao kvalitetniji tim.

Stankovićevoj ekipi je večeras najvažniji bio rezultat, kojim se stiglo do konačnog cilja ove jeseni, ali će u grupnoj fazi Lige Evrope, protiv za klasu jačih protivnika od Ararata, biti neophodna daleko veća koncentracija i znatno manje oscilacije u igri. Jasno je da će ozbiljniji rivali biti daleko suroviji u kažnjavanju grešaka nego što je to večeras bio jermenski šampion.

ARARAT JERMENIJA – CRVENA ZVEZDA 1:2 (0:1)

/Lima 73 - Katai 45, Falčineli 60/

Nikozija

Stadion: GSP

Sudija: Tasos Sidiropulos (Grčka)

ARARAT JERMENIJA (4-3-2-1): Čupić – Alemao (od 64. Jusuf), Meneses, Vakulenko, Humanes – Sanogo, Šahinijan, Gufran – Narsing, Lima – Martinez.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Pankov, Degenek, Rodić – Kanga (od 64. Petrović), Nikolić, Ben (od 80. Gobeljić), Ivanić, Katai (od 77. Gavrić)- Falčineli.