Zvezdin istorijski plan: Kao u Milanu, samo da afterparty bude lepši

Da se utakmica igrala pre šest meseci, ili kada je ova Stankovićeva Zvezda bila na istorijskom maksimumu, pred okršaj na San Siru, raspoloženje u javnosti sigurno bi bilo lepše. I optimističnije. Međutim, i pored toga što Braga važi za apsolutnog favorita u večerašnjem okršaju sa crveno-belima, raspoloženje u zvezdaškoj javnosti je prethodnih sedmica variralo. Od toga da se ultimativno traži pomoć Ludogoreca protiv Midtjilanda, do poslednjeg impulsa koji je malo iracionalan, a opet tako normalan. Ponovo se veruje da Crvena zvezda može da odigra veliki meč, iznad granice maksimuma i postavi nove standarde novije istorije. Direktan plasman u osminu finala Liga Evrope zaista bi to bio, možda i ekvivalent ulasku u Ligu šampiona.

Tom talasu optimizma doprinelo je i Stankovićevo prizivanje sudbine uoči puta na sever Portugalije. Kroz različita iskustva prolazio je Zvezdin šef stručnog štaba kroz evropska putovanja. Nekada ga je sreća prilično milovala, nekada je ostao bez pomoći iste, što nije nikakva slučajnost. Ali duel u Kamelonomu Dejan Stanković, obuzet pozivima sa Apenina prethodnih dana, poistovetio je sa šesnaestinom finala Liga Evrope. Nije javno rekao, ali je u podsvesti sigurno imao slike sa San Sira, kada je Crvena zvezda sa najvišom ocenom polagala diplomski ispit. Ostala je bez nagrade u vidu nezaboravne žurke posle toga, mada je zaslužila "afterparty" kakav dolikuje jednoj generaciji. Jer ne pamti se kada su crveno-beli držali tako jedan veliki klub za glavu i kičmu i čekali da ga slome… Tada je Dejan Stanković postavio referentnu tačku ispod koje crveno-beli, bar u ovoj eri, ne bi smeli da idu.

I možda je vreme da se Crvenoj zvezdi prevrtljiva fudbalska sudbina oduzeta sa San Sira vrati u Braginom Kamelonomu.

„Danima pričam igračima da moraju da veruju, jer se ovakva šansa, za direktan plasman u osminu finala Liga Evrope, ne pruža često. Ovo je za nas istorijska utakmica, finale. A što bi rekao moj bivši trener Žoze Murinjo finala se ne igraju. Te utakmice se pobeđuju“, poručio je Dejan Stanković.

Iza Crvene zvezde je krajnje čudna jesen, bez upečatljivih zaključaka kada je reč o konačnoj oceni. I ako se crveno-beli spuste u Ligu Konfenrencija, teško da će imati neko pravo da ih stavi pod baražnu vatru kritika. Osvojili su deset bodova i došli nadomak najboljeg ostvarenja kada je reč o srpskim klubovima u grupnim fazama UEFA takmičenjima (Zvezda prošle godine osvojila 11). Dokazali su da su dvostrukim pobedama nad šampionima Rumunije i Bugarske da su na putu da postanu lideri Balkana.

Ali spuštanje u Ligu Konferencija, evidentno slabijeg takmičenja, predstavljao bi korak unazad za crveno-bele. Zvuči surovo, ali je tako. Bez obzira što je u novoformiranom takmičenju morala da se troši praška Slavija, ili što će tamo od proleća biti Dinamo Zagreb kao neko čijem nivou teži Crvena zvezda.

21.00: (1,95) Braga (3,60) Crvena zvezda (4,20)

To je činjenica. I to je breme koje ova generacija nosi od trenutaka kada je Midtjiland u zaostavnom vremenu stigao do pobede nad portugalskim klubom. Braga je gledajući suve fudbalske parametre kvalitetniji tim od Crvene zvezde. Ima više talenta, i to će priznati svako ko je odgledao više od tri fudbalske utakmice u životu. Deluje vrlo sinhronizovano, taktički postojano i što je Dejan Stanković primetio, nalazi se u uzlaznoj putanji. I Braga ima ozbiljnu individualnu klasu u vidu Galena, Orte i mladog Vitinja.

Sigurni smo da Dejanu Stankoviću nije bilo svejedno kada je posmatrao poslednji duel današnjeg domaćina protiv Estorila. Novi član portugalske elite u prvom poluvremenu gotovo da nije prebacio loptu u poslednju trećinu terena. Bio je udavljen i primoran da čeka kapitulaciju. Slična sudbina zadesila je i Vizelu, nekoliko dana ranije. Ludogorec i Midtjiland su zbirno u Kamenolomu primili sedam golova. A mogli su još toliko. I još jedan vrlo bitan podatak: Braga je nedavno u prijateljskom meču bila bolja od Viljareala (3:2), koji je igrao u pristojnom sastavu. Povremeno Braga deluje kao mašina, i šampion ostatka Portugalije kada se iz igre izbace tri velikana.

IZBOR UREDNIKA

I šta u takvom okruženju može Crvena zvezda? Tokom trenerskog odrastanja Dejan Stanković je postao i ciničan u najboljem smislu te reči. Zvezda je pokazala da zna da igra grupnu fazu da se podredi rivalu i stigne do cilja. Tako je bilo protiv Brage u Beogradu, zatim Ludogoreca u Razgradu, pa i u Herningu. Crveno-beli su imali samo jedan kiks, onaj beogradski protiv Midtjilanda sa igračem manje. I to u nekim kombinacijama može skupo da ih košta.

Nije zgoreg evidentirati da crveno-beli nisu izgubili na tri vezana gostovanja u Ligi Evrope, i da su u grupnoj fazi ove jeseni primili tri gola. Pokazao je Stanković da može da se igra sa kartama prošlosti, pošto je prošle godine protiv Genta postao prvi Zvezdin trener koji je trijumfovao u Belgiji. Sada takav poduhvat traži u Portugaliji, pošto je do sada Zvezda tri puta gostovala u manjoj zemlji Iberijskog poluostrva i uz dva poraza ostvarila remi 2005 godine. Baš protiv večerašnjeg rivala.

Imaće Zvezda psihološku prednost bar na početku. Igraju joj dva znaka, ali je jasno da će crveno-beli prolaz tražiti iz dobre defanzive. I to je jedini put koji je ostao osvetljen crveno-belima i Dejanu Stankoviću. A u takvim utakmicama Milan Borjan voli da se igra i piše istoriju.

Možda sve to dovede do ludog "afterpartija".