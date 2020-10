Anegdota iz klupskih prostorija Crvene zvezde glasi ovako. Kad je video da će srpski šampion kvalifikacioni meč za Ligu Evrope igrati protiv boljeg iz duela Ararat Jermenija – Celje, jedan od bivših igrača je lakonski prokomentarisao:

„Da smo mi pre 15 godina igrali protiv takvih, trener bi nam dao šest dana slobodno i bez treninga bismo odigrali taj meč“.

Ima u ovoj konstataciji i klasične fudbalske šale, ali mnogo više zbilje. To što Crvena zvezda za evropsku jesen igra protiv predstavnika Jermenije, govori o velikom napretku crveno-belih na UEFA listi i jednakoj količini sreće. Da se ne lažemo, većina pasioniranih ljubitelja „Football Managera“, navijača Crvene zvezde, teško bi naštelovali povoljniji put, sve i da ponavljaju žreb deset puta. Crveno-beli mogu do Lige Evrope, tako što će preskočiti prepreke sa Gibraltara, Albanije i na posletku Jermenije, i to na neutralnom terenu, pošto je UEFA donela jedinu logičnu odluku usled ratnih dejstava na teritoriji Nagorno Karabaha i opšte mobilizacije u Jermeniji.

Nekada se za luksuz zvanu „evropska jesen“ igralo protiv Slavije iz Praga, Bordoa i Krasnodara, večeras crveno-bele, na stadionu GSP u Nikoziji (19 časova, RTS 1, TV Arena sport 1), istom onom gde su prekinuti snovi o trećem uzastopnom učešću u Ligi šampiona, čeka pravi superligaški meč. Možemo da pričamo o snazi Ararat-Jermenije, multimilioneru na čelu kluba koji je napravio legiju stranaca, solidnim ugovorima koji su privlačni i igračima u jeseni karijere poput Francuza Gufrana. Možemo i o optimizmu Zvezdnog rivala koji je personifikovala svaka izjava srpskog čuvara mreže Stefana Čupića. Možemo i da odamo priznanje jermenskom prvaku jer je došao do plej-of runde za Ligu Evrope, međutim... Ararat-Jermenija u ovogodišnjem ciklusu kvalifikacija nikoga nije pobedio u 90 minuta. Posle poraza na produžetke od Omonije, preselio se u Ligu Evrope, savladao Folu Eš u dodatnih 30 minuta (prethodno rezultat 3:3), baš kao i slovenačkog šampiona Celje bez prošlogodišnje vedete tima Darija Vizingera (1:0 posle produžetaka). Takvi rezultati pokazuju da bi Ararat teško i u našoj Superligi bio konkurentan za izlazak na evropsku scenu.

Jasno je da je Crvena zvezda u prednosti i da mora da pobedi kako bi dobila utešnu nagradu od oko 3.500.000 evra, ali i priliku da se u evropskim okvirima brendira kao stalni učesnik grupnih faza. Dve Lige Evrope, uz toliko učešća u Ligi šampiona, predstavljali bi više nego solidan rezultat. Mada će biti potrebno mnogo vremena da se spere mrlja iz utakmice s Omonijom, objektivno slabijeg tima od srpskog.

Za razliku od pre dve sedmice, Dejan Stanković sada ima mnogo čistiju situaciju. Tim mu nije načet povredama i rovitim igračima, mladi trener imaće samo nedoumicu na koji način da pokrije izostanak bivšeg reprezentativca Obale Slonovače Sekua Sanogoa. Uspeo je bivši vezista Lacija i Intera da donekle u sistem uvede i italijanskog napadača Dijega Falčinelija, strelca tri superligaška gola. Špic školskih pokreta, sposoban da radi za ekipu, nedostajao je Crvenoj zvezdi protiv Omonije, koliko i mogućnost da se odigra revanš meč na Marakani. Makar bila i prazna.

Dejan Stanković sa igračima u Nikoziji (© FK Crvena zvezda)

Crvena zvezda dominira u srpskom prvenstvu, ali sve te ubedljive pobede manje će vredeti od pola kilograma suvih šljiva u slučaju da tim Dejana Stankovića danas podbaci. Karakter jednog tima ne ogleda se samo u lepim potezima i projektilima kada je rival već načet, već u ključnim trenucima. Crveno-beli su tu kaskali (za razliku od prošle dve sezone), posebno u Tirani gde su odigrali nezadovoljavajući meč. Protiv Omonije je već bilo bolje, ali nedovoljno dobro. I nedovoljno snažno da se dominacija iz prvih sat vremena pretoči u siguran trijumf.

„Siguran sam da će moji momci odigrati odličan meč kad je najbitnije. Fokusirani smo i spremni. Videli smo šta Ararat Jermenija može, a šta ne može. Bio bi lep uspeh da se ponovo plasiramo u Evropu“, rekao je Dejan Stanković.

Jasno je da će vezni red Crvene zvezde, tamo gde ima najviše kvaliteta, biti pod posebnom prismotrom u Nikoziji. Moraće srpski šampion da bude strpljiv i ubojiti u prvoj polovini meča. Rani gol bi u mnogome olakšao posao Crvenoj zvezdi i verovatno učinio da trijumf bude posledica velike razlike u kvalitetu. Zbog toga je Dejan Stanković danima imao dilemu hoće li se odlučiti za vrlo ofanzivnu i talentovanu postavku sa Gelorom Kangom i Veljkom Nikolićem kao tandemom zadnjih veznih. Bio to veliki rizik, negde i logična odluka. Očekuje se da Crvena zvezda udavi Ararat Jermeniju i napravi prvi korak ka lepom evropskom izdanju. Plasman u Ligu Evrope bio bi lep rezultat, ne i antologijski uspeh kao pre četiri godine. Posle dve godine školovanja sa alama, očekuje se da crveno-beli budu konkurentni u slabijem takmičenju i do poslednjeg kola nadaju se evropskom proleću. To bi bio istinski napredak za čelnike kluba, igrače i stručni štab predvođen Dejanom Stankovićem.

Neuspeh protiv Ararta predstavljao bi veliku katastrofu. I tačka. Moraće zato crveno-beli da danas odigraju pod pritiskom. Sa pištoljem na slepoočnici da trče i lome objektivno slabijeg rivala. To Crvena zvezda traži. Tako se beži od društva prosečnih timova i generacija.