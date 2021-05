Navijači Crvene zvezde nerado se sećaju leta 2008. godine, kada je posle imenovanja Zdenjeka Zemana na Marakanu stigao veliki broj igrača. Među njima je bio i tada anonimni kanadski štoper srpskog porekla Dejan Jaković. Međutim, njegova avantura, baš kao i cele te generacije, neslavno se završila.

Posle ispadanja od Apoela iz Nikozije klupska uprava je podnela ostavku, a Jaković je do kraja sezone skrajnut na marginu. Odigrao je svega tri prvenstvena meča i najblaže rečeno nije se snašao. Dobio je i nadimak Student, kao aluzija na to da to dolaska u Crvenu zvezdu nije igrao profesionalni fudbal, već je vreme proveodio u univerzitetskim timovima.

Međutim, posle odlaska iz Crvene zvezde Jaković je napravio pristojnu karijeru. Igrao je za Nujork Kosmos, japanski Šimicu, Los Anđeles... A o Dejanu Jakoviću stiže zanimljiva vest iz Kanade.

Defanzivac rođen 1985. godine potpisao je ugovor sa šampionom Kanade Forgeom, objavili su tamošnji mediji. On bi u najboljem timu Kanade trebalo da zameni Davida Edgara, koji je završio karijeru i postao trener.

„Dejan je dokazan igrač sa zavidnim iskustvom na međunarodnom nivou, reč je o momku koji je 40 puta igrao za selekciju Kanade. Radujem se što smo u klub doveli igrača sa takvim liderskim sposobnostima“, rekao je direktor kanadskog kluba Kosta Smirniotis.